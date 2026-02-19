Sécurité publique de Pessamit : l’équipe en tête du Défi de l’ours polaire

Par Anne-Sophie Paquet-T. 1:00 PM - 19 février 2026
Temps de lecture :

Jean Patrick Rock Hervieux, Jean Michel Vollant, Jean Sébastien Bacon Vollant et Kevin Hervieux, de la Sécurité publique de Pessamit, participeront au Défi de l’ours polaire le 21 février au Village Nordik du Port de Québec. Photo courtoisie

Dans deux jours, des policiers de la Sécurité publique de Pessamit plongeront dans les eaux glacées du fleuve Saint-Laurent pour soutenir les Olympiques spéciaux Québec. Leur équipe domine déjà le classement de l’évènement de Québec.

Fixé à 500 $ au départ, l’objectif de l’équipe composée de Jean Patrick Rock Hervieux, Jean Michel Vollant, Jean Sébastien Bacon Vollant et Kevin Hervieux a été largement dépassé.

Au moment d’écrire ces lignes, les quatre participants ont amassé plus de 6000 $, ce qui les place au premier rang du classement pour le défi de Québec. « On a pas mal explosé l’objectif et on est fiers du résultat, surtout des nombreux donateurs qui soutiennent la cause et nous », a indiqué Kevin Hervieux au journal Le Manic.

Le 21 février, au Village Nordik du Port de Québec, ils sauteront dans l’eau glacée dans le cadre du Défi de l’ours polaire, une activité de financement destinée à offrir davantage de programmes sportifs et de santé à des athlètes vivant avec une déficience intellectuelle.

Quatre défis distincts sont organisés cette année, soit à Drummondville, Gatineau, Montréal et Québec.

L’initiative s’inscrit dans la continuité de l’engagement communautaire du service. L’an dernier, le directeur avait relevé le défi en solo. Cette fois, l’objectif était de former une équipe entièrement composée de policiers afin d’amplifier leur contribution. Selon les participants, cette mobilisation s’ajoute aux actions qu’ils mènent déjà auprès des jeunes et des citoyens de leur communauté, tout en élargissant leur impact à plus grande échelle.

Les dons demeurent ouverts jusqu’au jour de l’événement.

