Le Drakkar perd la première manche

Le Drakkar a perdu la première manche de son programme double face aux Remparts de Québec, jeudi soir, quand il a baissé pavillon 6-1 devant 1029 amateurs réunis au Centre sportif Alcoa.

Les visiteurs de la Vieille Capitale n’ont pas perdu trop de temps à afficher leurs couleurs et se sont vite forgé une avance rapide de 2-0 au cours de l’engagement initial.

Inspirés par ce bon début de rencontre, les hommes d’Éric Veilleux ont poursuivi sur leur lancée en deuxième période. Le Slovaque Andreas Straka a triplé l’avance des siens à la huitième minute de jeu.

Ce même Straka (deuxième étoile de la partie) a ensuite préparé le but de son coéquipier russe, Nikita Ovcharov, qui a porté un dur coup aux locaux, 70 secondes plus tard.

Très discret en attaque, le Drakkar a été limité à seulement quatre tirs au filet au cours du second engagement. Le Tchèque Filip Vlk (en désavantage numérique) a finalement cassé la glace dans le clan des perdants.

Troisième période

En plein contrôle, les Remparts ont également dominé le troisième tiers. Victimes de deux infractions de suite, les Baie-Comois ont rompu toutes les chances d’une éventuelle remontée.

Victimes d’une cinquième défaite consécutive, les vikings du navire ont, du même coup, encaissé un 35e revers en temps réglementaire cette saison. Après 53 parties, la troupe locale présente un très modeste bilan de 12-35-4-2 pour un total de 30 points.

« Notre début de match n’a pas été mauvais. Les joueurs ont placé des rondelles, mais n’ont pas attaqué le filet adverse. Il faut y croire, mais la confiance n’est pas à son maximum », a relaté le pilote Jean-François Grégoire.

L’entraîneur-chef a avoué que le premier but de l’ennemi a secoué sa formation. « En deuxième période, tout le monde courait après la rondelle, mais personne n’a frappé et ne s’est engagé physiquement. »

Interrogé sur les facettes à améliorer en vue du prochain match, le dirigeant est revenu sur une notion bien particulière. « J’espère voir les joueurs afficher plus de fierté. Si tu acceptes de toujours terminer deuxième, c’est sûr que rien ne va changer ».

En vitesse

Mavrick Rousseau-Hamel, Charlie Morrison, Mathias Loiselle et Antoine Dorion ont aussi trompé la vigilance du gardien Mathias Hernandez (il a fait face à 36 lancers), qui a bien tenté de limiter les dommages.

Avec la perte de deux joueurs clés en Samuel Caulfield (le cerbère ratera le reste de la saison) et du vétéran de 20 ans Kyle Powers (absent pour quelques semaines), le Drakkar a du beaucoup de pain sur la planche.

Les membres du navire tenteront de prendre leur revanche, vendredi soir, lors du second duel de cette courte série de deux matchs présentés sur la patinoire du Centre sportif Alcoa.