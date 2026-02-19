Dernière journée pour signer le registre sur l’hôtel de ville de Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 8:32 AM - 19 février 2026
Temps de lecture :

Perspective de la façade du boulevard Laure du futur hôtel de ville de Sept-Îles. Image courtoisie Ville de Sept-Îles

Après trois jours de la tenue d’un registre sur le règlement d’emprunt sur la construction d’un nouvel hôtel de ville à Sept-Îles, 283 personnes ont apposé leur signature.

Pour qu’un référendum sur la question soit tenu, 2 167 personnes doivent signer le registre d’ici le 19 février, 19 h. Si ce nombre de signatures est obtenu, les élus municipaux se sont engagés à tenir un tel exercice démocratique.

Le registre sera ouvert jeudi, de 9 h à 19 h, au 350, rue Smith, bureau 181, à Place Sept-Îles. Il s’agit de la dernière journée pour signer le registre.

C’est la deuxième fois qu’un registre est organisé sur le règlement d’emprunt de 16,4 M$ permettant de financer la construction d’un nouvel hôtel de ville.

En octobre dernier, 2 536 citoyens avaient signé le registre pour demander la tenue d’un référendum. Par contre, les nouveaux élus du conseil municipal avaient décidé de retirer le règlement d’emprunt afin d’étudier le dossier et de consulter les citoyens. Après un temps de réflexion, ils ont choisi d’aller de l’avant avec le même projet que le conseil précédent.

Le nouvel hôtel de ville de Sept-Îles doit être construit derrière le Centre socio-récréatif. Le projet coûtera 31,9 M$.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Hydro-Québec propose la création d’un tarif pour les centres de données à 13 ¢/kWh

Bodh’aktan débarque sur la Côte-Nord avant une pause d’une durée indéterminée

Cyberattaque au CSS du Fer : voici ce que les parents peuvent faire pour se protéger, selon Steve Waterhouse

Emplois vedettes

Air Liquide recrute un(e) Chauffeur(e) Cueillette et livraison cueillette et livraison à Sept-îles!

Consulter l'offre

Vice-présidente ou vice-président au développement durable et aux partenariats en territoire nordique 2026-376-351

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Hydro-Québec propose la création d’un tarif pour les centres de données à 13 ¢/kWh

Consulter la nouvelle

Bodh’aktan débarque sur la Côte-Nord avant une pause d’une durée indéterminée

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 18 février 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord