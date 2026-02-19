Dernière journée pour signer le registre sur l’hôtel de ville de Sept-Îles

Après trois jours de la tenue d’un registre sur le règlement d’emprunt sur la construction d’un nouvel hôtel de ville à Sept-Îles, 283 personnes ont apposé leur signature.

Pour qu’un référendum sur la question soit tenu, 2 167 personnes doivent signer le registre d’ici le 19 février, 19 h. Si ce nombre de signatures est obtenu, les élus municipaux se sont engagés à tenir un tel exercice démocratique.

Le registre sera ouvert jeudi, de 9 h à 19 h, au 350, rue Smith, bureau 181, à Place Sept-Îles. Il s’agit de la dernière journée pour signer le registre.

C’est la deuxième fois qu’un registre est organisé sur le règlement d’emprunt de 16,4 M$ permettant de financer la construction d’un nouvel hôtel de ville.

En octobre dernier, 2 536 citoyens avaient signé le registre pour demander la tenue d’un référendum. Par contre, les nouveaux élus du conseil municipal avaient décidé de retirer le règlement d’emprunt afin d’étudier le dossier et de consulter les citoyens. Après un temps de réflexion, ils ont choisi d’aller de l’avant avec le même projet que le conseil précédent.

Le nouvel hôtel de ville de Sept-Îles doit être construit derrière le Centre socio-récréatif. Le projet coûtera 31,9 M$.