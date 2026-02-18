Une collision entre deux véhicules sur la route 138 à Sept-Îles

Un accident a causé la fermeture de la route 138, à la hauteur de la côte du Relais, à Sept-Îles, mercredi après-midi.

La Sûreté du Québec indique qu’une camionnette et une voiture ont été impliquées dans la collision. On ne rapporte aucun blessé.

La route 138 a été fermée environ une heure pour permettre aux véhicules impliqués d’être retiré de la route.

La côte du Relais est située entre l’aéroport de Sept-Îles et Maliotenam.