Une collision entre deux véhicules sur la route 138 à Sept-Îles
Photo Alexandre Caputo
Un accident a causé la fermeture de la route 138, à la hauteur de la côte du Relais, à Sept-Îles, mercredi après-midi.
La Sûreté du Québec indique qu’une camionnette et une voiture ont été impliquées dans la collision. On ne rapporte aucun blessé.
La route 138 a été fermée environ une heure pour permettre aux véhicules impliqués d’être retiré de la route.
La côte du Relais est située entre l’aéroport de Sept-Îles et Maliotenam.
