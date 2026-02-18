Réseau électrique

Réseau électrique | La Côte-Nord a la plus grande capacité de raccordement au Québec

Par Vincent Rioux-Berrouard 5:00 AM - 18 février 2026
Temps de lecture :

La Côte-Nord est la région du Québec où l'on retrouve le plus de capacités de raccordement au réseau électrique. Source Hydro-Québec

Avec la plus grande capacité de raccordement de la province, les installations électriques d’Hydro-Québec sur la Côte-Nord peuvent accueillir plusieurs projets industriels, un fait récemment mis en lumière dans la publication d’une nouvelle carte.

En décembre dernier, Hydro-Québec a rendu publique, pour la première fois, une cartographie des capacités de raccordement de projets industriels sur le réseau de transport d’électricité aux endroits où les demandes sont les plus importantes.

Pour la zone de Sept-Îles, la capacité est de 150 mégawatts.

À titre d’exemple, un projet comme celui de l’usine Black Pearls, à Port-Cartier, a nécessité un bloc énergétique de 8 mégawatts pour aller de l’avant.

Hydro-Québec a décidé de publier cette carte, à la suite de demandes de la part des partenaires municipaux et industriels, qui souhaitaient plus de prévisibilité, indique Pascal Poinlane, porte-parole pour la société d’État.

La capacité de raccordement industriel correspond aux infrastructures de transports d’électricité qui sont en place. Ainsi, un entrepreneur qui aurait un projet d’usine et qui a besoin de se raccorder pourrait savoir si le réseau peut répondre à sa demande.

M. Poinlane rappelle que la capacité de raccordement ne veut pas dire qu’il y a 150 mégawatts d’électricité de disponibles dans la zone Sept-Îles. C’est le gouvernement du Québec qui décide de l’attribution des blocs énergétique.

Pour Bernard Gauthier, directeur de Développement économique Port-Cartier, le dévoilement des capacités de raccordement est un outil de travail formidable.

« La carte, elle est exceptionnelle. Elle nous donne de la prévisibilité. On ne travaille plus un projet à la pièce, parce qu’on sait qu’il y a de la disponibilité », dit-il.

Il indique que l’accès à des mégawatts est essentiel pour la réalisation de projet à Port-Cartier, étant donné que le développement de beaucoup d’entreprises passe par l’accès à de l’énergie.

Le fait de rendre cette information publique est également bien accueilli par Paul Lavoie, de Développement économique Sept-Îles.

« Ça envoie un signal qu’il y a de la capacité avec laquelle on peut travailler », dit-il. « Il y a une notion d’incertitude qui est enlevée pour le dossier énergétique. »

La diffusion des capacités permet aussi de rendre la région plus attractive pour les promoteurs ayant un projet demandant une alimentation en électricité.

Il rappelle toutefois que cette capacité ne veut pas dire que tous les projets seront automatiquement acceptés. Il y a un long processus pour l’obtention d’un bloc énergétique au Québec. Cette décision se base sur certains critères comme les retombées économiques ou les objectifs de décarbonation.

Il rappelle que le développement économique de la région passera en partie par l’obtention de blocs énergétiques.

« Souvent, les projets qu’on va avoir sur la Côte-Nord, ce sont des projets dont les besoins énergétiques sont quand même considérables et les besoins n’iront pas en baissant », conclut M. Lavoie.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Un Septilien et l’art d’entretenir les glaces de curling

Arrêt temporaire des opérations au lac Brisson par Métaux Torngat

Salon du livre : des ateliers créatifs sur la différence présentés aux étudiants nord-côtiers

Emplois vedettes

Candidates pour combler sa liste de rappel

Autour d’elles
Sept-îles
Consulter l'offre

Air Liquide recrute un(e) Chauffeur(e) Cueillette et livraison cueillette et livraison à Sept-îles!

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Un Septilien et l’art d’entretenir les glaces de curling

Consulter la nouvelle

Arrêt temporaire des opérations au lac Brisson par Métaux Torngat

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 18 février 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord