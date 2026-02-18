Les pompiers interviennent aux bureaux administratifs d’ITUM
Les pompiers sont intervenus au centre administratif du conseil de Uashat mak Mani-utenam. Photo Vincent Rioux-berrouard
Plus de peur que de mal, mercredi matin, lorsque le service de sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles est intervenu au centre administratif du conseil de Uashat mak Mani-utenam, sur le boulevard Daniel-Vachon.
Un déclenchement accidentel d’un système de protection au gaz, a justifié l’intervention, explique le directeur du service, Patrick Bouffard.
Aucun incendie ou dommage n’est à rapporter.
