Les pompiers interviennent aux bureaux administratifs d’ITUM

Par Vincent Rioux-Berrouard 1:31 PM - 18 février 2026
Temps de lecture :

Les pompiers sont intervenus au centre administratif du conseil de Uashat mak Mani-utenam. Photo Vincent Rioux-berrouard

Plus de peur que de mal, mercredi matin, lorsque le service de sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles est intervenu au centre administratif du conseil de Uashat mak Mani-utenam, sur le boulevard Daniel-Vachon.

Un déclenchement accidentel d’un système de protection au gaz, a justifié l’intervention, explique le directeur du service, Patrick Bouffard.

Aucun incendie ou dommage n’est à rapporter.

Les pompiers sont intervenus à l’édifice du conseil de Uashat mak Mani-utenam Photo Vincent Rioux-berrouard

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Centre de prévention du suicide Côte-Nord : un élan record pour tisser l’espoir

Le spectacle de danse AVES annulé à Sept-Îles et Baie-Comeau

Les défis de la danse en région éloignée

Emplois vedettes

CX-01 – Agent(e) correctionnel(le) I

Consulter l'offre

Caissier/caissière

STATION INNU ENR. PETRO-CANADA
Uashat
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Centre de prévention du suicide Côte-Nord : un élan record pour tisser l’espoir

Consulter la nouvelle

Le spectacle de danse AVES annulé à Sept-Îles et Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 18 février 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord