Les pompiers interviennent aux bureaux administratifs d’ITUM

Plus de peur que de mal, mercredi matin, lorsque le service de sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles est intervenu au centre administratif du conseil de Uashat mak Mani-utenam, sur le boulevard Daniel-Vachon.

Un déclenchement accidentel d’un système de protection au gaz, a justifié l’intervention, explique le directeur du service, Patrick Bouffard.

Aucun incendie ou dommage n’est à rapporter.