Un Septilien et l’art d’entretenir les glaces de curling

C’est de l’art assurer l’entretien des glaces au curling. En marge du Championnat provincial des maîtres (60 ans et plus) qui se déroulent jusqu’au 22 février à Sept-Îles, le Journal est allé à la rencontre du technicien de glace Gilles Briand.

Le Septilien et son équipe d’une douzaine de bénévoles ont la responsabilité de préparer les glaces avant chacune des rondes des huit jours de la compétition provinciale des maîtres de Curling Québec qui se déroulent dans l’édifice du 21, rue Comeau.

Quelles sont les qualités d’un bon technicien de glace, tâches pour lesquelles s’acquitte Gilles Briand depuis une douzaine d’années ?

« Patient et dispo », lance-t-il à la blague. Plus sérieusement, il répondra précision, minutie, esprit d’analyse et d’observation, des éléments qui sont essentiels.

Il y a le raclage pour enlever les vieilles gouttelettes, suivi de l’aspersion (pebble) pour créer une nouvelle surface texturée, et parfois un polissage léger, le tout visant une surface plane et rapide.

Les joueuses et les joueurs ont une préférence aux glaces rapides, sans trop l’être, car il devient plus dur s’ajuster, fait savoir Gilles Briand.

Quelles sont les meilleures conditions ? « C’est variable. Ça prend une constance en vitesse et en courbe, du début du match jusqu’à la fin », dit-il.

Tout se joue avec la température des glaces, le type de pebble, la quantité de neige aussi qui est enlevée. La température à la surface influence sur tout.

Un des aspects importants pour le Championnat provincial, c’est que les joueuses et joueurs puissent bénéficier d’une « curle » intéressante à jouer et d’une vitesse à maintenir durant hui jours.

« Le but est de donner une bonne qualité de jeu aux joueurs. Notre rôle est de maximiser les conditions de glace », indique M. Briand.

Avant la première ronde de chaque journée, son équipe doit y aller d’un gros nettoyage : glace, pierres et trottoirs des extrémités. Les techniciens seront au poste dès 7 h le matin. Les glaces doivent être livrées au moins 30 minutes avant chaque partie.

La finale masculine du Championnat des maîtres se joue le mercredi 18 février, dès 14 h 45. Les deux équipes de Sept-Îles, celle de Denis Laflamme et d’Émilien Skelling, n’ont pu se qualifier pour les matchs éliminatoires. Elles ont bouclé la phase préliminaire avec respectivement un dossier de deux victoires et cinq revers pour Équipe Skelling et d’une victoire et six défaites pour Équipe Laflamme.

Le volet féminin, avec six formations en présence, se déroulera du 19 au 22 février. Sept-Îles misera sur deux équipes, celle formée de Louise Canuel, Annette Aucoeur, Margot Méthot, Marie-France Harton et Patricia Saindon ainsi que celle composée de Josée Whittom, Léontine St-Onge, Louise Desharnais, Louise Lévesque et Diane Levasseur.

Pour suivre les résultats et l’horaire, référez-vous au https://curling-quebec.qc.ca/resultats/.

Un habitué

Gilles Briand n’en est guère à ses premières armes comme technicien de glace. Il compte quinze ans d’expérience.

Il a œuvré notamment lors de championnats provinciaux, du Challenge Casino de Charlevoix et de celui de Gatineau, lié au World Tour, et à un championnat canadien junior à Trois-Rivières.