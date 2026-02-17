Moins de 100 signatures au jour 1 du registre de l’hôtel de ville de Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 9:07 AM - 17 février 2026
Temps de lecture :

89 personnes ont signé le registre sur le règlement d'emprunt pour la construction d'un nouvel hôtel de ville à Sept-Îles. Image courtoisie Ville de Sept-Îles

Ce sont 89 citoyens qui se sont déplacés, ce lundi, pour signer le registre afin d’obtenir la tenue d’un référendum sur la construction d’un nouvel hôtel de ville à Sept-Îles.

Ce nombre est bien inférieur à celui obtenu en octobre dernier. Rappelons que lors d’un premier registre, 549 personnes avaient signé lors de la première journée.

Pour qu’un référendum sur la question soit tenu, 2 167 personnes doivent signer le registre d’ici le 19 février, 19 h. Si ce nombre de signatures est obtenu, les élus municipaux se sont engagés à tenir un tel exercice démocratique.

Le registre sera ouvert chaque jour d’ici jeudi, de 9 h à 19 h, au 350, rue Smith, bureau 181, à Place Sept-Îles.

La tenue d’un registre est nécessaire, parce que la Ville a besoin de faire un règlement d’emprunt de 16,4 M$ pour financer le projet du nouvel hôtel de ville qui coûtera 31,9 M$. Le reste du montant, 15,5 M$, sera couvert par l’argent provenant de la vente du terrain de l’ancien hôtel de ville au CISSS de la Côte-Nord.

Le nouvel hôtel de ville de Sept-Îles doit être construit derrière le Centre socio-récréatif.

