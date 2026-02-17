Innover pour rejoindre les citoyens : des conseillers municipaux à l’avant-garde

Il y a eu un vent de changement lors des élections municipales, l’automne dernier, dans la composition des conseils de Sept-Îles et de Port-Cartier. Avec la venue de nouveaux membres viennent de nouvelles techniques pour rejoindre les citoyens.

En 2026, l’actualité municipale est de plus en plus diffusée sur les réseaux sociaux, mais il arrive que certaines fausses idées soient émises.

« Il faut chasser la désinformation par de l’information », affirme Patrick Hovington, conseiller municipal à Port-Cartier, qui en est à un premier mandat.

Ce dernier connaît bien les codes et usages des médias sociaux. Il a déjà entretenu une chaîne YouTube avec plus de 9 000 abonnés. Il a donc décidé d’utiliser ses connaissances pour réaliser des vidéos durant la dernière campagne et aussi, à la suite du dépôt du budget afin de bien l’expliquer.

Pour le conseiller municipal de Sept-Îles, Richard Gagnon, il était naturel d’utiliser les réseaux sociaux pour connecter avec les citoyens. À l’image de Patrick Hovington, Richard Gagnon a lui aussi réalisé des vidéos durant la campagne et dernièrement, il en a fait un sur l’enjeu de l’heure : le dossier du nouvel hôtel de ville.

« Tout se passe sur les réseaux sociaux. Donc ça allait de soi, pour moi, de passer par ce média », dit Richard Gagnon.

Les plateformes comme Facebook sont un puissant moyen de communication pour atteindre un grand nombre de citoyens, croit-il. Il indique que pour certaines rencontres citoyennes pour l’hôtel de ville il n’y avait seulement qu’une dizaine de personnes, tandis que la vidéo qu’il a réalisée sur ce sujet a atteint un plus grand nombre.

« Clairement, le retour est positif. J’ai eu beaucoup de commentaires et de partages. Les gens ont vraiment apprécié », dit le conseiller à la Ville de Sept-Îles.

Autant pour Patrick Hovington que pour Richard Gagnon, l’amélioration des communications entre leur municipalité respective et les citoyens est une priorité.

« C’était un gros enjeu pour moi. Le fait qu’il n’y avait pas assez de communications, j’avais l’impression qu’il y avait une certaine tranche de la population qui n’était pas assez informée par la Ville », dit M. Hovington.

Des villes plus ouvertes

Le conseiller Hovington indique qu’il y a une volonté au sein de la table du conseil de Port-Cartier d’améliorer les communications. Il ajoute que ce n’est pas tous les citoyens qui peuvent assister aux séances du conseil donc, il faut trouver des façons pour les rejoindre, surtout que les séances du conseil ne sont pas diffusées.

« Il y a vraiment une ouverture [au conseil de Port-Cartier]. On veut travailler sur une façon de pouvoir parler aux citoyens des séances et vulgariser ce qu’on fait », affirme Patrick Hovington.

La situation est similaire à Sept-Îles, où le conseil est prêt à innover. Pour preuve, les conseillers et le maire se sont prêtés au jeu récemment, dans une vidéo dans laquelle ils répondent à des commentaires émis sur les réseaux sociaux à propos du dossier de l’hôtel de ville. Des conseillers animeront aussi, cette semaine, une période de questions en direct sur le projet d’hôtel de ville, afin de répondre aux interrogations des citoyens, une première pour des élus septiliens.

« C’est vraiment une recette qu’on veut faire dans l’avenir », affirme le conseiller Richard Gagnon.

Dans les derniers mois, la transparence a été un enjeu important à la Ville de Sept-Îles, notamment avec la gestion du dossier de l’hôtel de ville. Le conseiller Richard Gagnon indique que les élus souhaitent ne pas répéter les événements du passé. L’automne dernier, des séances houleuses du conseil s’étaient déroulées. Des citoyens s’étaient plaints du manque de transparence et d’informations disponibles sur le dossier de l’hôtel de ville.

« Pour les prochains dossiers, il faut être transparent dès le début d’un projet, parce qu’on ne peut pas gouverner une ville avec des crises », dit-il.