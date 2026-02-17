Arrêt temporaire des opérations au lac Brisson par Métaux Torngat

Métaux Torngat a annoncé qu’elle mettait sur pause certaines opérations au lac Brisson, afin de favoriser le dialogue en vue d’une rencontre publique, mardi soir, avec la communauté innue de Matimekush–Lac John.

L’entreprise a temporairement suspendu certaines de ses activités à Schefferville, incluant le déchargement de train et le transport d’équipement vers le lac Brisson. Seuls les transports essentiels entre Schefferville et le lac Brisson sont maintenus (carburant, nourriture, évacuations d’urgence), indique Métaux Torngat.

« Par ces gestes, nous réaffirmons notre volonté de dialogue et notre engagement à bâtir une relation de confiance avec le conseil de bande et l’ensemble de la communauté », affirme l’entreprise.

Mardi soir, Métaux Torngat tiendra une rencontre publique à 17 h, à l’école Kanatamat Tshitipenitamunu. Le chef de la direction de Métaux Torngat, Yves Leduc, sera présent, ainsi que plusieurs membres de son équipe.

L’objectif de la rencontre sera d’échanger sur le projet de terres rares Strange Lake et d’écouter les préoccupations de la communauté.

Le projet de Métaux Torngat de créer une mine à ciel ouvert à plus de 200 kilomètres au nord de Schefferville fait face à une certaine opposition dans la communauté de Matimekush–Lac John. D’ailleurs, il y a quelques semaines, huit membres de cette communauté se sont rendus sur le site pour y planter un drapeau et rappeler l’importance du lieu pour la communauté.

En plus d’une mine à ciel ouvert au nord du Québec, le projet de Métaux Torngat comprendrait une usine de séparations de terres rares, à Sept-Îles, qui devrait être construite dans le secteur de Pointe-Noire