Arrêt temporaire des opérations au lac Brisson par Métaux Torngat

Par Vincent Rioux-Berrouard 2:53 PM - 17 février 2026
Temps de lecture :

Métaux Torngat suspend certaines activités au lac Brisson. Photo tirée de Facebook Tepatshimuna Matimekush Lac-john

Métaux Torngat a annoncé qu’elle mettait sur pause certaines opérations au lac Brisson, afin de favoriser le dialogue en vue d’une rencontre publique, mardi soir, avec la communauté innue de Matimekush–Lac John. 

L’entreprise a temporairement suspendu certaines de ses activités à Schefferville, incluant le déchargement de train et le transport d’équipement vers le lac Brisson. Seuls les transports essentiels entre Schefferville et le lac Brisson sont maintenus (carburant, nourriture, évacuations d’urgence), indique Métaux Torngat.

« Par ces gestes, nous réaffirmons notre volonté de dialogue et notre engagement à bâtir une relation de confiance avec le conseil de bande et l’ensemble de la communauté », affirme l’entreprise.

 Mardi soir, Métaux Torngat tiendra une rencontre publique à 17 h, à l’école Kanatamat Tshitipenitamunu. Le chef de la direction de Métaux Torngat, Yves Leduc, sera présent, ainsi que plusieurs membres de son équipe.

L’objectif de la rencontre sera d’échanger sur le projet de terres rares Strange Lake et d’écouter les préoccupations de la communauté.

Le projet de Métaux Torngat de créer une mine à ciel ouvert à plus de 200 kilomètres au nord de Schefferville fait face à une certaine opposition dans la communauté de Matimekush–Lac John. D’ailleurs, il y a quelques semaines, huit membres de cette communauté se sont rendus sur le site pour y planter un drapeau et rappeler l’importance du lieu pour la communauté.

En plus d’une mine à ciel ouvert au nord du Québec, le projet de Métaux Torngat comprendrait  une usine de séparations de terres rares, à Sept-Îles, qui devrait être construite dans le secteur de Pointe-Noire 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Salon du livre : des ateliers créatifs sur la différence présentés aux étudiants nord-côtiers

Innover pour rejoindre les citoyens : des conseillers municipaux à l’avant-garde

Une année de chasse à l’orignal historique sur la Côte-Nord

Emplois vedettes

Candidates pour combler sa liste de rappel

Autour d’elles
Sept-îles
Consulter l'offre

Vice-présidente ou vice-président au développement durable et aux partenariats en territoire nordique 2026-376-351

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Salon du livre : des ateliers créatifs sur la différence présentés aux étudiants nord-côtiers

Consulter la nouvelle

Innover pour rejoindre les citoyens : des conseillers municipaux à l’avant-garde

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 18 février 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord