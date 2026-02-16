Une récolte de 44 972 $ pour le souper-bénéfice de Greffe-toi à nous

Par Vincent Rioux-Berrouard 4:26 PM - 16 février 2026
Dans les 5 dernières années, c’est près de 200 000 $ qui ont été versés par Greffe-toi à nous pour soutenir financièrement les personnes en attente de greffe et en suivi post-greffe résident sur le territoire de Duplessis. Photo courtoisie

La 13e édition du souper-bénéfice de Greffe-toi à nous aura permis de récolter 44 972$.

Encore cette année, c’est la formule des boîtes repas à la maison qui a été mise en place. Les gens ont pu profiter d’un repas « fondue à la maison » préparé par l’équipe du Marché Napoléon.

C’est sous la présidence d’honneur de Dany Arseneault et Stéphane Lajoie que l’édition 2026 a eu lieu. Ils remercient la population et les différents partenaires pour l’importante cause qu’est le don d’organe. Il rappelle l’importance de cette cause.

« Le don d’organes est un geste généreux qui permet de sauver de nombreuses vies et d’offrir une meilleure qualité de vie à plusieurs personnes. Il est important de discuter avec vos proches de votre volonté par rapport au don d’organes et de tissus », disent-ils.

En plus du souper-bénéfice, un encan virtuel a aussi eu lieu au courant de la dernière fin de semaine.

Le comité organisateur affirme que cette 13e édition a été une réussite.

« Pour le comité organisateur, cette 13e édition est un autre réel succès. La formule repas à la maison compte sur le support important de la population et de nombreux partenaires. Merci à Aluminerie Alouette, ArcelorMittal Exploitation minière Canada, la Compagnie minière IOC, le Groupe Océan ainsi qu’au Port de Sept-Îles qui agissent comme partenaire officiel de l’activité et plusieurs entreprises, qui année après année, continuent à croire dans notre cause » indique Denis Clements, président de l’organisme.

Toutes les sommes amassées par l’organisme Greffe-toi à nous sont redistribuées en totalité aux bénéficiaires de la région de Duplessis. La prochaine activité de l’organisme se tiendra dans la semaine du 19 au 25 avril prochain dans le cadre de la Semaine nationale du don d’organes et de tissus.

