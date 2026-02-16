Le deuxième registre pour l’hôtel de ville de Sept-Îles s’ouvre lundi

Pour la deuxième fois en quelques mois, les citoyens s’opposant au règlement d’emprunt de 16,4 M$ pour la construction du nouvel hôtel de ville de Sept-Îles peuvent aller signer un registre.

Le registre sera ouvert du 16 au 19 février, chaque jour, de 9h à 19h. Il sera possible pour toutes personnes habiles à voter de se rendre à Place Sept-Îles, au 350, rue Smith, bureau 181.

En octobre dernier, le premier registre avait obtenu un nombre suffisant de signatures pour la tenue d’un référendum. Par contre, le nouveau conseil, tout juste élu, avait décidé de retirer son règlement d’emprunt pour revoir le dossier.

Après analyse et des consultations auprès des citoyens, les élus ont décidé d’aller de l’avant avec le même projet, soit la construction d’un nouvel hôtel de ville à l’arrière du Centre socio-récréatif. Au niveau légal, la municipalité doit refaire un registre. Si le nombre de signatures atteint le nombre nécessaire pour le déclenchement d’un référendum, soit 2167, les élus se sont engagés à aller de l’avant avec cet exercice démocratique.

Le coût total du projet du nouvel hôtel de ville est de 31,9 M$. La vente de l’ancien hôtel de ville au CISSS de la Côte-Nord viendra couvrir 15,5 M$ de cette somme. Le reste sera assumé par la municipalité, soit un montant de 16,4 M$.