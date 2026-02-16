Consignaction+ ouvre ses portes à Sept-Îles 

Un premier lieu de Consignaction+ pour la récupération de contenants de boissons est enfin ouvert sur la Côte-Nord. Il s’agit de celui de Sept-Îles.

L’arrivée de lieux de Consignaction+ s’inscrit dans le cadre de la modernisation et de l’élargissement du système de consigne.

L’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) annonce l’ouverture de celui du 1150, boulevard Laure, à Sept-Îles.

Ce lieu de retour est doté de nouveaux équipements performants à la fine pointe de la technologie. Le Consignaction+ permet de récupérer de plus grandes quantités de contenants de boisson consignés de façon rapide et efficace.

« Ce modèle de lieux de retour innove sur le plan de l’expérience client tout en s’inspirant des meilleures pratiques », affirme, par voie de communiqué, Jean-François Lefort, vice-président stratégie à l’AQRCB/Consignaction.

Le Consignaction+ de Sept-Îles offre trois services : le retour à l’unité avec des récupératrices automatisées, le retour express qui permet de déposer un sac de contenants non triés ainsi que le retour en vrac où se trouvent des équipements encore plus performants pouvant traiter des centaines de contenants en quelques minutes.

Les citoyens qui le souhaitent peuvent obtenir leur remboursement de différentes façons. Une équipe de conseillers aux retours Consignaction est présente sur place pour porter assistance les lundis, mardis, mercredis, samedis et dimanches, de 8 h à 18 h et les jeudis et vendredis, de 8 h à 19 h.

Notons que, depuis le 1er mars 2025, tous les contenants de boisson prête-à-boire en plastique, de 100 ml à 2 l, font partie intégrante du système de consigne.

Les bouteilles de plastique d’eau, d’eau pétillante, de jus, de boisson pour sportifs, de lait et de spiritueux sont désormais consignées.