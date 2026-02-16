Blessures : le Drakkar perd deux éléments importants

Le Drakkar devra se passer de son gardien de but Samuel Caulfield pour le reste de la saison. Ce dernier devra se faire opérer en raison d’une blessure.
Le gardien Simon Cormier a été rappelé et passera la semaine avec l’équipe. De plus, une blessure place l’attaquant Kyle Powers à l’écart du jeu pour au moins deux semaines.
Nous ne connaissons pas les détails concernant les blessures pour l’instant.
Notons que les trois prochains matchs du Drakkar se disputeront à domicile. Les 19 et 20 février, la troupe baie-comoise affrontera les Remparts de Québec. Le 22 février, ce sera contre les Huskies de Rouyn-Noranda.
Politique d'opinion et commentaire
À découvrir
Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord