43e anniversaire du tournoi M11 de la Minganie : un rassemblement couronné de succès

Olivier Ménard-Logier 8:30 AM - 16 février 2026
Temps de lecture :

Les Macareux de Havre-Saint-Pierre ont remporté le tournoi dans la catégorie A.  Photo Olivier Ménard-Logier

La 43e édition du tournoi de hockey M11 de la Minganie s’est tenue cette fin de semaine à l’aréna Denis-Perron de Havre-Saint-Pierre. Treize équipes de la région ont croisé le fer, lors de cet événement hivernal très attendu, dans l’espoir de repartir avec les honneurs.

Au-delà de la compétition, le tournoi a généré des retombées importantes pour la communauté.

« Ça fait un roulement dans le village », affirme Suzie Cormier, présidente de l’Association du hockey mineur et du tournoi de Minganie.

« Il y a quand même 13 équipes de l’extérieur qui viennent ici [pour cet événement] », dit-elle. « À cet âge-là, les parents viennent avec eux », ajoute-t-elle.

Elle estime que l’achalandage dans les commerces et les restaurants a été plus important qu’à l’habitude ce week-end, en raison du tournoi.

Mme Cormier souligne également que la tenue simultanée de l’activité hivernale « Attache ta tuque » a contribué à rendre l’événement encore plus festif pour les jeunes participants.

Des champions comblés

Sur la glace, les Macareux de Havre-Saint-Pierre ont remporté la finale de la catégorie A, tandis que les Vikings de Baie-Comeau ont mis la main sur le titre dans la catégorie B.

L’émotion était palpable chez les vainqueurs.

« J’ai jamais gagné de ma vie, je suis vraiment content d’avoir gagné », lance Noah Boudreau, capitaine des Macareux de Havre-Saint-Pierre. « J’ai hâte à l’année prochaine, je vais être pee-wee. »

Après plus de quatre décennies d’existence, le tournoi M11 de la Minganie continue ainsi de rassembler joueurs, familles et communauté autour d’une même passion : le hockey.

Dès la conclusion de l’événement, après le match des étoiles, le comité organisateur a annoncé sur sa page Facebook la tenue de la 44e édition de l’événement en février 2027. 

