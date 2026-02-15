Port-Cartier tâte le pouls de sa population pour ses projets en loisirs

Par Sylvain Turcotte 12:44 PM - 15 février 2026
Temps de lecture :

La Ville de Port-Cartier sonde actuellement sa population pour de futurs projets en loisirs. Photo Vincent Rioux-Berrouard

La population port-cartoise est invité à faire connaître les projets de loisirs et de récréatifs qui pourraient améliorer les espaces publics.

C’est par un sondage que la Ville de Port-Cartier souhaite connaître l’avis de ses concitoyens pour des projets qui pourraient contribuer à leur qualité de vie. 

” Votre participation nous aidera à choisir les initiatives qui correspondent réellement à vos besoins et à vos priorités “, indique la municipalité.

La Ville de Port- Cartier souligne que pour le moment aucun projet n’est encore confirmé.

Les projets doivent répondre aux critères suivants : amélioration ou maintien d’infrastructures municipales communautaires ou de loisirs, appui au développement touristique et amélioration de l’environnement.

La réalisation des projets retenus est prévue pour le printemps 2027. 

Cette démarche est rendue possible grâce à une compensation financière d’un peu plus de 575 000 $ accordée par Hydro-Québec. 

Le sondage est disponible au https://villeport-cartier.com/…/consultation-citoyenne/. 

