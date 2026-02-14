Un incendie cause des dommages à un jumelé à Sept-Îles

Un jumelé de la rue Georges-Ernest, à Sept-Îles, a subi des dommages cette nuit.

C’est à 2h20 que les pompiers de la Sécurité incendie de Sept-Îles ont reçu l’appel pour un feu accidentel qui s’est déclaré dans la cuisine de la résidence.

À l’arrivée des intervenants, le feu s’était propagé dans l’entretoit.

L’attaque massive des pompiers permis d’enrayer la propagation rapidement, a fait savoir le directeur Patrick Bouffard.

« Les dommages par le feu se limitent à la cuisine et une partie de l’entretoit, mais le reste de la maison impliquée a été endommagé par la fumée et l’eau », a-t-il indiqué.

Le jumelé attaché à celui de l’incendie n’a subi aucun dommage.

Il n’y a eu aucun blessé. Une quinzaine de pompiers ont contribué à l’intervention.