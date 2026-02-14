Un Baie-Comois à l’assaut de la glace au Festiglace de Pont-Rouge

Luca Bernard, de Baie-Comeau, fera partie des 18 Québécois inscrits à la toute première épreuve enduro amateur du Festiglace de Pont-Rouge. L’événement, qui réunit l’élite mondiale de l’escalade de glace, se tient du 18 au 22 février sur un site réputé à l’échelle nord-américaine.

L’athlète de la Côte-Nord vivra une expérience hors du commun la semaine prochaine et ce sera la première fois qu’il prendra part à la compétition. « J’ai déjà assisté à l’événement comme spectateur, mais cette fois, je voulais tester mes compétences », raconte-t-il au Manic.

M. Bernard est originaire de la France, mais il réside à Baie-Comeau depuis huit ans. Il est venu suivre une formation en foresterie au Cégep de Baie-Comeau et il n’a plus quitté la région. Le jeune homme s’implique avec le Club d’escalade Grimper la côte.

« J’ai quand même pas mal d’expérience en escalade que ce soit sur la glace ou encore l’été », fait savoir celui qui ne s’est pas fixé d’objectif pour sa première compétition à l’exception d’avoir du plaisir.

Selon l’athlète, la Côte-Nord est un terrain extraordinaire pour l’escalade de glace et de rocher. « Depuis quelques années, le Club Grimper la côte travaille fort pour aménager des structures intérieures et extérieures et former de nouvelles personnes. Le Club contribue au développement de notre sport en région et je voudrais le représenter », témoigne-t-il.

Au total, 24 des meilleurs athlètes de grimpe de glace au monde, dont 11 Québécois, prendront part à l’épreuve enduro, unique au monde, ainsi qu’à une épreuve technique.

Pour la première fois cette année, une épreuve enduro sera également présentée dans la catégorie amateur. Dix-huit Québécois y sont inscrits, dont Luca Bernard de Baie-Comeau. Pour le grimpeur nord-côtier, il s’agit d’une occasion de se mesurer à un format de compétition rarement offert ailleurs.

Un festival pour tous

Au-delà des compétitions d’élite, le Festiglace se veut aussi un événement rassembleur. Les 21 et 22 février, le grand public et les familles pourront accéder gratuitement au site.

Plusieurs activités seront proposées dans la zone jeunesse, dont une initiation à l’escalade de glace, des sorties en raquette, de la « slack line », du yoga sur neige, une causerie sur la sensibilisation à la pratique de l’escalade de glace ainsi qu’un tour guidé du site.

L’accès au site est gratuit, mais des frais de stationnement de 13 $ sont exigés.