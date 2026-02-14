L’IESI invite la population à découvrir des sports d’hiver

Du patin, du fatbike, du ski de fond et de la marche en forêt, en équipe ou en individuel, c’est ce que propose l’Institut d’enseignement de Sept-Îles avec sa Coupe Hivernale.

Sa 2e édition aura lieu le 21 février au parc Holliday. Une belle façon de découvrir des sports d’hiver et de relever le défi au profit des élèves de la concentration plein air de l’IESI pour leurs projets et expéditions.

Les participants repartiront certes avec les joues rouges. Des prix de présence seront tirés. Il en coûte 20$ par équipe. La distance des épreuves varie selon les niveaux se fera en fonction du temps, soit environ 15 minutes par sport.

Fatbike et ski pourront être empruntés sur place. Pour des patins, il est possible d’en emprunter à la bibliothèque Louis-Ange Santerre.

Le lien pour s’inscrire est disponible via l’événement Facebook Coupe Hivernale 2026.

L’accueil pour la Coupe Hivernale du 21 février se fera dès 8h30. Une séance d’échauffement est prévue pour 8h45 avec une kinésiologue du CISSS Côte-Nord.

En cas de mauvais temps, l’événement sera reporté au lendemain.

Joanne Gagnon Roy, une des responsables de l’activité, espère une belle participation, après le succès de la première édition.