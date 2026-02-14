Les maîtres du curling en action à Sept-Îles

Le Championnat provincial des maîtres (60 ans et plus) de curling est lancé au Club de Sept-Îles. Ce sont les hommes, avec seize équipes, qui ouvrent la compétition. Deux formations de Sept-Îles sont de la partie.

Les premiers matchs du championnat se sont amorcés samedi matin, 9h, au lendemain de la cérémonie d’ouverture.

Les deux équipes de Sept-Îles disputeront leur première rencontre, dès 12h45, au Club de curling de Sept-Îles de la rue Comeau.

Le skip Denis Laflamme a dû remanier sa formation en marge de la compétition, en raison de joueurs blessés, notamment son troisième, Michel Lachance. Il aura comme coéquipier Jean-Baptiste Morin, Gaby Lanoue et Alain Lapierre. Normand Bouchard fait office de réserviste.

Le quatuor a eu l’occasion de jouer ensemble une seule fois avant le Championnat provincial, soit jeudi. Chacun des quatre joueurs compte toutefois des participations à la compétition des maîtres.

« Ultimement, on joue pour gagner, mais ça sera une pierre à la fois, un match à la fois. C’est un marathon de sept matchs. On va tout faire pour performer, mais il ne faut pas se voir trop loin d’avance », a mentionné Denis Laflamme, qui avait remporté le bronze au Championnat provincial des maîtres en 2024.

Paroles du skip, il reste à savoir qu’elles seront les équipes qui s’acclimateront aux glaces le plus rapidement. « Il y a plein d’imprévues, c’est une boîte à surprises, mais on va passer une belle semaine », a-t-il dit.

Du côté d’Émilien Skelling, qui fait équipe avec Jean Renaud, Pierre Morin, Gilles LeBlanc et Danny Leclerc, il s’attend à un tournoi relevé et difficile.

« On ne part jamais perdant. Tout le monde est battable, il suffit de bien jouer. On va faire de notre mieux, avec du plaisir, car ça enlève le stress », a mentionné M. Skelling. Il est le seul joueur de son équipe à avoir déjà pris part au Championnat provincial des maîtres. Il en est à son quatrième.

Pour suivre les résultats et l’horaire, référez-vous au https://curling-quebec.qc.ca/resultats/.

La finale du volet masculin du Championnat provincial des maîtres se jouera le mercredi 18 février, dès 14h45. L’équipe gagnante représentera le Québec au Championnat canadien qui se tiendra à Grande Prairie, en Alberta, du 6 au 11 avril 2026.

La portion féminine du provincial à Sept-Îles, avec six formations en présence, se déroulera du 19 au 22 février. Sept-Îles misera sur deux équipes, celle formée de Louise Canuel, Annette Aucoeur, Margot Méthot, Marie-France Harton et Patricia Saindon ainsi que celle composée de Josée Whittom, Léontine St-Onge, Louise Desharnais, Louise Lévesque et Diane Levasseur.