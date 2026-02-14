Les maîtres du curling en action à Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 10:28 AM - 14 février 2026
Temps de lecture :

Équipe Laflamme de Sept-Îles, soit Jean-Baptiste Morin, Denis Laflamme, Gaby Lanoue et Normand Bouchard. (Absent sur la photo : Alain Lapierre). Photo Sylvain Turcotte

Le Championnat provincial des maîtres (60 ans et plus) de curling est lancé au Club de Sept-Îles. Ce sont les hommes, avec seize équipes, qui ouvrent la compétition. Deux formations de Sept-Îles sont de la partie.

Les premiers matchs du championnat se sont amorcés samedi matin, 9h, au lendemain de la cérémonie d’ouverture.

Les deux équipes de Sept-Îles disputeront leur première rencontre, dès 12h45, au Club de curling de Sept-Îles de la rue Comeau.

Le skip Denis Laflamme a dû remanier sa formation en marge de la compétition, en raison de joueurs blessés, notamment son troisième, Michel Lachance. Il aura comme coéquipier Jean-Baptiste Morin, Gaby Lanoue et Alain Lapierre. Normand Bouchard fait office de réserviste.

Le quatuor a eu l’occasion de jouer ensemble une seule fois avant le Championnat provincial, soit jeudi. Chacun des quatre joueurs compte toutefois des participations à la compétition des maîtres.

« Ultimement, on joue pour gagner, mais ça sera une pierre à la fois, un match à la fois. C’est un marathon de sept matchs. On va tout faire pour performer, mais il ne faut pas se voir trop loin d’avance », a mentionné Denis Laflamme, qui avait remporté le bronze au Championnat provincial des maîtres en 2024.

Paroles du skip, il reste à savoir qu’elles seront les équipes qui s’acclimateront aux glaces le plus rapidement. « Il y a plein d’imprévues, c’est une boîte à surprises, mais on va passer une belle semaine », a-t-il dit.

Du côté d’Émilien Skelling, qui fait équipe avec Jean Renaud, Pierre Morin, Gilles LeBlanc et Danny Leclerc, il s’attend à un tournoi relevé et difficile.

« On ne part jamais perdant. Tout le monde est battable, il suffit de bien jouer. On va faire de notre mieux, avec du plaisir, car ça enlève le stress », a mentionné M. Skelling. Il est le seul joueur de son équipe à avoir déjà pris part au Championnat provincial des maîtres. Il en est à son quatrième.

Pour suivre les résultats et l’horaire, référez-vous au https://curling-quebec.qc.ca/resultats/.

La finale du volet masculin du Championnat provincial des maîtres se jouera le mercredi 18 février, dès 14h45. L’équipe gagnante représentera le Québec au Championnat canadien qui se tiendra à Grande Prairie, en Alberta, du 6 au 11 avril 2026.

La portion féminine du provincial à Sept-Îles, avec six formations en présence, se déroulera du 19 au 22 février. Sept-Îles misera sur deux équipes, celle formée de Louise Canuel, Annette Aucoeur, Margot Méthot, Marie-France Harton et Patricia Saindon ainsi que celle composée de Josée Whittom, Léontine St-Onge, Louise Desharnais, Louise Lévesque et Diane Levasseur. 

Équipe Skelling, formée d’Émilien Skelling, Pierre Morin, Danny Leclerc, Gilles LeBlanc et Jean Renaud. Photo Sylvain Turcotte

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Hockey Senior AA : un match ultime sera nécessaire

Violence au hockey : ITUM appelle au respect et à la sécurité des jeunes 

L’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles se prépare pour le Championnat provincial

Emplois vedettes

Candidates pour combler sa liste de rappel

Autour d’elles
Sept-îles
Consulter l'offre

CX-01 – Agent(e) correctionnel(le) I

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Sport

Hockey Senior AA : un match ultime sera nécessaire

Consulter la nouvelle

Violence au hockey : ITUM appelle au respect et à la sécurité des jeunes 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 11 février 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord