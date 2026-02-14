Le Club de course de Sept-Îles organise son premier événement 

Par Sylvain Turcotte 1:40 PM - 14 février 2026
Temps de lecture :

Luc Martin Devost convie les adeptes de course à pied à une première compétition du CC7.  Photo Sylvain Turcotte

Le Club de course de Sept-Îles (CC7), mis sur pied au début janvier, organise sa toute première compétition. 

Qu’il neige ou qu’il pleuve le 26 avril prochain, les participants seront bien au sec et au chaud.

Ça se passera le matin dans le mail du centre commercial Place de Ville. 

Responsable du CC7, Luc Martin Devost espère la participation de près de 150 coureurs pour « promouvoir la santé et souligner le début de la saison de course au Québec, avec le début du printemps dans la région », mentionne-t-il.

Les inscriptions sont déjà ouvertes pour la course qui se déroulera entre 8 h 30 et 10 h 30, selon les départs. Les distances sont le 5 km et le 1,5 km (enfants de 12 et moins).

Pour le 5 km (13 boucles de près de 400 m), il y aura trois vagues en fonction du chrono de référence. Pour le 1,5 km, il s’agit de quatre boucles. 

Le lien pour s’inscrire est disponible via la page Facebook CC7 – Club de Course

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Un Baie-Comois à l’assaut de la glace au Festiglace de Pont-Rouge

Perquisitions : plusieurs drogues saisies et trois suspects arrêtés à Pessamit

Violence au hockey : ITUM appelle au respect et à la sécurité des jeunes 

Emplois vedettes

Candidates pour combler sa liste de rappel

Autour d’elles
Sept-îles
Consulter l'offre

CX-01 – Agent(e) correctionnel(le) I

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Un Baie-Comois à l’assaut de la glace au Festiglace de Pont-Rouge

Consulter la nouvelle
Actualité

Perquisitions : plusieurs drogues saisies et trois suspects arrêtés à Pessamit

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 11 février 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord