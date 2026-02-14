Le Club de course de Sept-Îles organise son premier événement 

Le Club de course de Sept-Îles (CC7), mis sur pied au début janvier, organise sa toute première compétition.

Qu’il neige ou qu’il pleuve le 26 avril prochain, les participants seront bien au sec et au chaud.

Ça se passera le matin dans le mail du centre commercial Place de Ville.

Responsable du CC7, Luc Martin Devost espère la participation de près de 150 coureurs pour « promouvoir la santé et souligner le début de la saison de course au Québec, avec le début du printemps dans la région », mentionne-t-il.

Les inscriptions sont déjà ouvertes pour la course qui se déroulera entre 8 h 30 et 10 h 30, selon les départs. Les distances sont le 5 km et le 1,5 km (enfants de 12 et moins).

Pour le 5 km (13 boucles de près de 400 m), il y aura trois vagues en fonction du chrono de référence. Pour le 1,5 km, il s’agit de quatre boucles.

Le lien pour s’inscrire est disponible via la page Facebook CC7 – Club de Course.