Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

De Port-Cartier à la France, une bouteille parcourt plus de 5000 km

L’éducatrice au CPE La Merveilleuse de Port-Cartier, Mélanie Murray, n’en croyait pas ses yeux lorsqu’elle a reçu le courriel de deux Français déclarant avoir retrouvé une bouteille lancée à la mer par son groupe de petits pirates, en 2024.

Hôtel de ville : la Ville de Sept-Îles peut-elle déposer deux fois le même règlement d’emprunt?

La Ville de Sept-Îles a décidé de reprendre le processus de règlement d’emprunt pour le projet de construction d’un nouvel hôtel de ville après une première tentative à l’automne 2025. La question est de savoir si cette démarche est légale.

OMH de Sept-Îles : la vice-présidente démissionne

La vice-présidente de l’Office municipal d’habitation de Sept-Îles, Bernice Villeneuve, a démissionné de son poste dans les dernières semaines, après 10 ans de service, a appris Le Nord-Côtier. La crise qui frappe chez CODELO, ne serait pas étrangère à sa décision.

CODELO persiste et signe : le service de cafétéria ne reviendra pas à Vents et marées

« Nous ne pouvons pas maintenir le service de repas sans compromettre l’existence même du service de logement », affirme CODELO, dans une lettre envoyée aux résidents ayant mis en demeure l’organisme, après que celui-ci ai cessé d’offrir le service de cafétéria à la résidence Vents et marées.

La centrale SM-3 pourrait devenir presque aussi puissante que Manic-5

Hydro-Québec a pour projet d’augmenter la puissance de la centrale de Sainte-Marguerite 3 d’ici 2031 avec l’installation d’un troisième groupe turbine-alternateurs.

Criminalité en hausse : plus de soutien réclamé pour la Côte-Nord

Une motion faisant état de la « hausse spectaculaire » des crimes violents sur la Côte-Nord au cours des dernières années a été adoptée à l’unanimité, mercredi, à l’Assemblée nationale.

Un ancien candidat à la mairie de Sept-Îles tentera de devenir conseiller du Vieux-Quai

Après avoir tenté en vain de devenir maire de Sept-Îles à deux reprises, Patrick Hudon souhaite désormais devenir conseiller municipal et son regard se tourne vers le district du Vieux-Quai.

Mine de terres rares : ITUM rassure sa population

Au moment où Métaux Torngat mène des travaux dans le nord du Québec au lac Brisson, le conseil de Uashat mak Mani-utenam a tenu à rassurer ses membres.

CISSS de la Côte-Nord : plus de 5 M$ pour les soins à 200 km du domicile

Le CISSS de la Côte-Nord consacre plus de 5 millions de dollars annuellement à la politique de transport des usagers, un montant qui en fait l’un des budgets les plus élevés au Québec pour ce type de programme.

Un projet de 2,5 M$ pour les 30 ans du CAB de Minganie

L’annonce d’un important projet d’agrandissement de 2,5 M$, qui permettra au Centre d’action bénévole (CAB) de Minganie de poursuivre et de développer sa mission, est venue couronner les célébrations de son 30e anniversaire, samedi soir.

Le punk de Natashquan : « Il flottait sur l’eau avec sa motoneige »

Le documentaire Le punk de Natashquan de Nicolas Lachapelle rend hommage à un survenant disparu il y a 40 ans, sans laisser de traces.

Hockey Senior AA : un match ultime sera nécessaire

L’issue de la finale de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord se décidera le soir de la Saint-Valentin au Centre sportif Alcoa. Les Basques Groupe Olivier de Sept-Îles ont montré un meilleur visage que lors du premier match, disposant des Pionniers CFL de Baie-Comeau par la marque de 5-2, vendredi soir, à domicile.

Le futur du judo féminin septilien

La filière féminine prend du galon à l’Académie de judo de Sept-Îles. Les Leiya Chiasson, Laurianne Rodgers, Laurence Dubé et Maude Bouchard brillent sur les tatamis et nourrissent de belles ambitions.

Un jeune hockeyeur originaire de Uashat victime d’un geste gratuit qui fait le tour du Web

« Je vois ce geste malhonnête et totalement gratuit. Je vis beaucoup d’émotions en ce moment », a confié au Journal la mère de Kyle Fournier, ce jeune hockeyeur originaire de Uashat, que l’on voit être gratuitement frappé par un joueur adverse durant la période d’échauffement du Tournoi BMO de Rimouski.