Un versement supplémentaire du crédit pour la TPS octroyé ce printemps

Par Catherine Morrison, La Presse Canadienne 8:30 AM - 13 février 2026
Le premier ministre Mark Carney répond à une question des médias lors d'un événement organisé dans une épicerie à Ottawa, le lundi 26 janvier 2026. LA PRESSE CANADIENNE/Adrian Wyld

Les Canadiens bénéficiant du crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS) recevront un versement supplémentaire unique ce printemps, grâce à l’adoption accélérée d’un projet de loi par les parlementaires.

L’Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels a reçu la sanction royale jeudi, après avoir été adoptée par le Sénat plus tôt dans la journée et par la Chambre des communes la semaine dernière.

Le ministère des Finances indique que la prestation offrira un versement supplémentaire unique «dès que possible au printemps», équivalant à 50 % du crédit.

La valeur normale de la prestation, versée aux Canadiens à faible revenu ou à revenu modeste, augmentera également de 25 % pendant cinq ans à compter de juillet.

Le gouvernement affirme que cette mesure aidera plus de 12 millions de Canadiens et que, combinées, les mesures permettront à une famille de 4 personnes de recevoir jusqu’à 1890 $ cette année et environ 1400 $ par année pendant les quatre prochaines années.

Les conservateurs ont contribué à l’adoption rapide du projet de loi à la Chambre la semaine dernière, offrant leur appui même s’ils l’ont qualifié de «solution de fortune». 

— Avec des informations de Nick Murray, Kyle Duggan et Craig Lord

Hy2gen dévoile les détails techniques de son projet à Baie-Comeau

OMH de Sept-Îles : la vice-présidente démissionne 

Un ancien candidat à la mairie de Sept-Îles tentera de devenir conseiller du Vieux-Quai

Hy2gen dévoile les détails techniques de son projet à Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

OMH de Sept-Îles : la vice-présidente démissionne 

Consulter la nouvelle

