Perquisition de stupéfiants à Sacré-Coeur
Les policiers étaient assistés des enquêteurs pour cette perquisition. Photo Alexandre Caputo
Les policiers de la Sûreté du Québec du poste auxiliaire de la MRC de La Haute-Côte-Nord ont procédé à une perquisition en matière de stupéfiants le 12 février dans une résidence sur la rue Principale nord à Sacré-Coeur.
Le résident, un homme âgé de 45 ans, a été arrêté et interrogé. Il devrait comparaître aujourd’hui sous divers chefs d’accusation en lien avec le trafic de stupéfiants.
Au total, les policiers ont saisi :
– Environ 35 grammes de cocaïne;
– Près de 300 grammes de cannabis illicites;
– Environ 800 cigarettes de contrebande;
– Une arme blanche;
– Téléphone cellulaire;
– Plus de 1 000 dollars en argent comptant;
– Du matériel servant à la vente de stupéfiants.
« Cette opération policière est effectuée dans le cadre du programme ACCES-Cannabis, qui a pour mission de diminuer l’accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois, notamment chez les jeunes et à diminuer la concurrence déloyale des producteurs et trafiquants illégaux faites à la SQDC », indique la Sûreté du Québec, par voie de communiqué.
Notons que toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800 659-4264.
