OMH de Sept-Îles : la vice-présidente démissionne 

La vice-présidente de l’Office municipal d’habitation de Sept-Îles, Bernice Villeneuve, a démissionné de son poste dans les dernières semaines, après 10 ans de service, a appris Le Nord-Côtier. La crise qui frappe chez CODELO, ne serait pas étrangère à sa décision.

La femme bien connue pour son implication dans la communauté a notamment été à la tête de l’Envol Maison de la famille pendant près de 40 ans.

Dans les dernières semaines, Bernice Villeneuve a déposé sa lettre de démission officielle auprès du conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de Sept-Îles. Jointe au bout du fil, elle a confirmé sa démission, mais elle a décliné notre demande d’entrevue, affirmant être tenue à la confidentialité.

Selon des sources au fait du dossier, en tant que vice-présidente du conseil d’administration de l’OMH de Sept-Îles, Mme Villeneuve n’aurait pas été consultée ni informée des actions de CODELO concernant l’arrêt du service de cafétéria de Vents et marées.

Ne souhaitant pas être associée à cette décision et n’y ayant vraisemblablement pas participé, Mme Villeneuve aurait choisi de démissionner de son poste.

Bernice Villeneuve a démissionné de son poste de vice-présidente du conseil d’administration de l’OMH de Sept-Îles, après 10 ans de service. Photo archives, Sylvain Turcotte

Le maire de Sept-Îles, Benoit Methot, qui a eu l’occasion d’échanger avec Mme Villeneuve, s’attriste de la situation.

« Le départ de Mme Villeneuve est vraiment dommage, parce que c’était, je crois, une personne qui était quand même solide et qui contribuait beaucoup », a-t-il commenté, en entrevue avec le Journal.

Manque de communication

C’est notamment un manque de communication qui aurait motivé sa décision. La situation de crise qui prévaut chez CODELO ne serait pas étrangère à la tournure des choses.

Depuis l’annonce de l’arrêt du service de cafétéria à la résidence pour aînés Vents et marées, l’organisme gestionnaire croule sous les mises en demeure des résidents et de leurs familles mécontentes.

Bien que l’Office municipal d’habitation de Sept-Îles et CODELO soit deux entités différentes, elles sont tout de même intimement liées de par leur mission similaire et de par le fait qu’elles ont à leur tête le même président de conseil d’administration, soit le conseiller municipal démissionnaire, Guy Berthe. Les deux organismes se partagent aussi la même directrice générale, soit Caroline Felli et le même site Web.

Une gouvernance solide

À propos de la démission de la vice-présidente de l’OMH de Sept-Îles et du déménagement de son président, Guy Berthe, qui affirme vouloir poursuivre la gestion de l’organisme à distance en « fly-in fly-out », le maire Méthot s’est dit « définitivement » préoccupé.

L’organisme CODELO chapeaute aussi le développement de 120 logements sur la rue Comeau, deux projets d’une valeur totale de 50M$.

« C’est sûr que le projet sur la rue Comeau, ça fait partie des préoccupations. Puis il faut s’entendre, on a besoin d’un OMH, d’un CODELO, d’organismes qui font le travail, qui sont bien gérés, qui ont une gouvernance forte », a dit Benoit Méthot.

Le maire assure que l’intention de la Ville n’est pas de s’ingérer dans la gouvernance de CODELO et de l’OMH. Or, il souhaite s’assurer d’une gouvernance solide et il affirme que la Ville est disposée à aider, dans un esprit de collaboration.

« S’il y a des ajustements à faire, est-ce qu’on peut regarder ensemble comment on peut les faire pour renforcer toute la base de ça ? Peut-être amener des nouveaux yeux, une nouvelle vision, un nouveau regard sur les problématiques, peut-être s’ouvrir à d’autres idées, je ne le sais pas…mais je pense que le statu quo, ce n’est pas acceptable », conclut le maire.

Pour sa part, président de l’OMH de Sept-Îles et de CODELO, Guy Berthe, a décliné notre demande d’entrevue.

– Avec Nadia Dorval