Hy2gen dévoile les détails techniques de son projet à Baie-Comeau

Les dirigeants de Hy2gen continuent d’informer la population de la Manicouagan à propos de leur projet Courant. Les 11 et 12 février à Pessamit et Baie-Comeau, deux soirées d’informations avaient pour but d’entrer spécifiquement dans les détails techniques et des procédés des usines qui seront construites à Baie-Comeau.

Ahmed Rahhali, directeur du projet Courant, et Jérôme Gosset, directeur des affaires environnementales et engagement des parties prenantes, expliquent en quoi cette construction est unique.

« Les procédés existent pour fabriquer de l’hydrogène vert à partir de l’électricité. Les procédés des usines qui partent de l’ammoniac pour fabriquer du nitrate d’ammonium existent aussi. Maintenant, c’est de combiner les deux qui est nouveau », indique M. Rahhali.

Toutefois, au lieu d’utiliser du gaz naturel, Hy2gen utilise de l’hydrogène vert.

« C’est important aujourd’hui d’expliquer les détails techniques du projet aux gens, qui peuvent poser des questions à partir de ça », souligne M. Rahhali.

La soirée d’information de Hy2gen du 12 février s’est tenue au pavillon du Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB) à Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

Quelques éléments importants

Hy2gen réitère sa volonté d’accélérer la transition vers une énergie propre et durable en développant des solutions d’énergie renouvelable.

Le complexe comprendra deux usines avec des procédés de production spécifiques, une usine d’ammoniac et une usine de nitrate d’ammonium.

Les matières premières et les produits chimiques qui y circuleront sont l’eau, l’électricité, l’azote, l’hydrogène, l’air, l’ammoniac, l’acide nitrique et le nitrate d’ammonium.

La question de transport revient souvent et Ahmed Rahhali explique qu’il y a déjà de ces produits qui roulent sur nos routes et qu’il n’y a pas plus d’enjeux de sécurité.

« Ce qu’on transporte, c’est un composant pour explosif, mais ce n’est pas ça qui est explosif. Ensuite, on ne change rien à la logistique actuelle. Chaque jour, il y a des camions qui partent du port de Baie-Comeau. Ce sera le même transport », explique-t-il.

Encore plus de rencontres

Au-delà de ces deux séances d’informations pour le public, Hy2gen a aussi rencontré plusieurs groupes spécifiques durant la semaine. Que ce soit avec des intervenants du milieu de la santé publique, en environnement ou même avec les élus locaux, ils ont tous assisté à cette présentation.

D’autres séances d’informations sont prévues pour parler des priorités en matière de sécurité au mois de mai.