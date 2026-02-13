Hockey Senior AA : un match ultime sera nécessaire

Par Sylvain Turcotte 11:15 PM - 13 février 2026
Temps de lecture :

Les Basques ont triomphé devant leurs partisans pour pousser la finale de la Ligue de hockey Senior AA à un match ultime le 14 février.

L’issue de la finale de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord se décidera le soir de la Saint-Valentin au Centre sportif Alcoa. Les Basques Groupe Olivier de Sept-Îles ont montré un meilleur visage que lors du premier match, disposant des Pionniers CFL de Baie-Comeau par la marque de 5-2, vendredi soir, à domicile.

Les locaux se sont rapidement inscrits au pointage, Maxime Lévesque trouvant une brèche pour battre le gardien Frédérick Roy après seulement 65 secondes de jeu.

Devant l’autre filet, Joël Mckenzie a sorti la mitaine quelque quatre minutes plus tard, frustrant William Gagnon lors d’une échappée, alors que les siens évoluaient à court d’un homme.

Tard au premier vingt, soit à 16:23, Alex Jalbert a trompé la vigilance du cerbère des Pionniers, sur un tir au ralenti, portant la marque à 2-0.

Malgré une deuxième période où ils ont passé plusieurs minutes en désavantage numérique, les Basques ont doublé leur avance, grâce à Christophe Desgagné (à 04:23), qui a profité d’une passe soulevée de Mathieu Asselin, et à Danick Lévesque, avec 21 secondes à faire à l’engagement.

L’entraîneur des Pionniers a tenté un électrochoc en changeant de gardien pour la troisième, Roy cédant sa place à Mathieu Bouchard. Ça aura porté ses fruits rapidement, Maxime Thibault trouvant le fond du filet à la 33e seconde. Alex Gauthier a réduit l’écart à deux buts (à 16:51), mais Danick Lévesque est venu fermer les livres avec un but dans un filet désert à 18:38.

Échos de vestiaires

Après une gifle au premier match de la finale disputé le 7 février à Baie-Comeau, les joueurs des Basques ont beaucoup mieux paru à domicile.

« Les gars sont enfin sortis forts. Ils ont joué du bon jeu collectif. Après la claque sur la yeule à Baie-Comeau, ça fait du bien. Ce soir, on a vu notre vraie équipe sur la glace », a mentionné l’entraîneur de la formation septilienne, Érick Miousse.

Ses protégés devront toutefois être plus disciplinés pour le match décisif et garder le jeu serré. « Sur une plus grande glace, il faut fermer le centre », a-t-il indiqué.

Du côté des Pionniers, Yan Côté a souligné que sa troupe était sortie « flat ».

« Les joueurs étaient nerveux, l’exécution n’était pas là », a-t-il fait savoir, notamment à propos de la première période. En deuxième, son équipe n’a pas su capitaliser sur les jeux de puissance dont elle a bénéficié.

Le coach des Baie-Comois a mentionné que ses joueurs sont toutefois sortis forts en troisième et qu’ils y ont cru jusqu’à la fin. « Il faut profiter de l’avantage de la glace et gagner la coupe à la maison. On n’est pas à terre. On met cette game-là à la poubelle et on se concentre sur demain. »

Les Basques et les Pionniers se retrouvent samedi, à Baie-Comeau, dès 19h30, pour le match décisif de la finale du Circuit CFM.

