Un ancien candidat à la mairie de Sept-Îles tentera de devenir conseiller du Vieux-Quai

Par Vincent Rioux-Berrouard 8:23 PM - 12 février 2026
Temps de lecture :

Après avoir échoué à deux reprises à la mairie de Sept-Îles, Patrick Hudon se présentera comme conseiller du district du Vieux-Quai. Photo courtoisie

Après avoir tenté en vain de devenir maire de Sept-Îles à deux reprises, Patrick Hudon souhaite désormais devenir conseiller municipal et son regard se tourne vers le district du Vieux-Quai.

Il a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il se présentera afin de remplacer Guy Berthe. Ce dernier a démissionné le 30 janvier.

M.Hudon n’est pas un inconnu en politique municipale. Il a terminé deuxième lors des courses à la mairie de Sept-Îles de 2023 et de 2025.

Cette annonce de M.Hudon de refaire le saut en politique municipale peut sembler surprenante. À la suite de sa défaite électorale en novembre dernier, il avait écrit qu’il n’avait pas l’intention de se représenter lors des prochaines élections municipales prévues en 2029.

Pour expliquer son choix de se présenter dans le district du Vieux-Quai, il affirme avoir été interpellé par plusieurs citoyens dans les dernières semaines. 

« Je crois qu’il s’agit d’une occasion d’amener mon point de vue autour de la table et d’apporter un autre regard objectif, constructif, rassembleur et orienté vers des solutions concrètes pour l’avenir de Sept-Îles », écrit-il.

M. Hudon n’est pas la première personne à faire connaître son intérêt afin de devenir le prochain conseiller du district du Vieux-Quai. Patrick Lelièvre a déjà annoncé ses intentions.

L’élection partielle doit se tenir dans les quatre mois suivant la démission d’un conseiller.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Une enquête fédérale redonne espoir à Action-Chômage Côte-Nord

Agression sexuelle : décision en mars pour Steeve Pellerin

Le punk de Natashquan : « Il flottait sur l’eau avec sa motoneige » 

Emplois vedettes

Candidates pour combler sa liste de rappel

Autour d’elles
Sept-îles
Consulter l'offre

CX-01 – Agent(e) correctionnel(le) I

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Une enquête fédérale redonne espoir à Action-Chômage Côte-Nord

Consulter la nouvelle
Actualité

Agression sexuelle : décision en mars pour Steeve Pellerin

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 11 février 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 13 février 2026

Concours Saint-Valentin

Participer