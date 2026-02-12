Un ancien candidat à la mairie de Sept-Îles tentera de devenir conseiller du Vieux-Quai

Après avoir tenté en vain de devenir maire de Sept-Îles à deux reprises, Patrick Hudon souhaite désormais devenir conseiller municipal et son regard se tourne vers le district du Vieux-Quai.

Il a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il se présentera afin de remplacer Guy Berthe. Ce dernier a démissionné le 30 janvier.

M.Hudon n’est pas un inconnu en politique municipale. Il a terminé deuxième lors des courses à la mairie de Sept-Îles de 2023 et de 2025.

Cette annonce de M.Hudon de refaire le saut en politique municipale peut sembler surprenante. À la suite de sa défaite électorale en novembre dernier, il avait écrit qu’il n’avait pas l’intention de se représenter lors des prochaines élections municipales prévues en 2029.

Pour expliquer son choix de se présenter dans le district du Vieux-Quai, il affirme avoir été interpellé par plusieurs citoyens dans les dernières semaines.

« Je crois qu’il s’agit d’une occasion d’amener mon point de vue autour de la table et d’apporter un autre regard objectif, constructif, rassembleur et orienté vers des solutions concrètes pour l’avenir de Sept-Îles », écrit-il.

M. Hudon n’est pas la première personne à faire connaître son intérêt afin de devenir le prochain conseiller du district du Vieux-Quai. Patrick Lelièvre a déjà annoncé ses intentions.

L’élection partielle doit se tenir dans les quatre mois suivant la démission d’un conseiller.