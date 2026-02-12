L’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles se prépare pour le Championnat provincial

Les athlètes de l’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles continuent leur préparation en vue du Championnat provincial. Ils ont perfectionné leur art lors d’une clinique offerte en fin de semaine au gymnase du Centre socio-récréatif.

Sensei Robert Morgan, 7e dan, de Calgary, était l’invité de la clinique basée sur le perfectionnement de base du karaté. Pas moins de 33 membres de l’Institut ont profité de l’occasion pour passer à un autre grade.

« Les cours offerts cette fin de semaine étaient d’une grande qualité, très techniques et extrêmement enrichissants pour tous nos karatékas », a fait savoir l’organisation.

L’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles sera hôte pour une première fois du Championnat provincial. Ça se passera les 18 et 19 avril au gymnase de l’école Manikanetish. La compétition servira pour la sélection en vue des Championnats canadiens ISKF qui auront lieu, en xxxx, à Calgary.

Des karatékas septiliens seront aussi en évaluation pour l’obtention de leur ceinture noire lors du Championnat provincial devant les leurs.