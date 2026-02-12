L’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles se prépare pour le Championnat provincial

Par Sylvain Turcotte 6:05 AM - 12 février 2026
Temps de lecture :

Les participants de l'Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles à la clinique offerte par Sensei Robert Morgan, 7e Dan, de Calgary. Photo courtoisie

Les athlètes de l’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles continuent leur préparation en vue du Championnat provincial. Ils ont perfectionné leur art lors d’une clinique offerte en fin de semaine au gymnase du Centre socio-récréatif. 

Sensei Robert Morgan, 7e dan, de Calgary, était l’invité de la clinique basée sur le perfectionnement de base du karaté. Pas moins de 33 membres de l’Institut ont profité de l’occasion pour passer à un autre grade.  

« Les cours offerts cette fin de semaine étaient d’une grande qualité, très techniques et extrêmement enrichissants pour tous nos karatékas », a fait savoir l’organisation. 

L’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles sera hôte pour une première fois du Championnat provincial. Ça se passera les 18 et 19 avril au gymnase de l’école Manikanetish. La compétition servira pour la sélection en vue des Championnats canadiens ISKF qui auront lieu, en xxxx, à Calgary. 

Des karatékas septiliens seront aussi en évaluation pour l’obtention de leur ceinture noire lors du Championnat provincial devant les leurs.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Duplessis est mal représenté par la CAQ, estime le candidat conservateur

Coupes forestières qui n’auraient pas dû être autorisées : Pessamit est « choqué, mais pas surpris »

Criminalité en hausse : plus de soutien réclamé pour la Côte-Nord

Emplois vedettes

CX-01 – Agent(e) correctionnel(le) I

Consulter l'offre

Candidates pour combler sa liste de rappel

Autour d’elles
Sept-îles
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Duplessis est mal représenté par la CAQ, estime le candidat conservateur

Consulter la nouvelle

Coupes forestières qui n’auraient pas dû être autorisées : Pessamit est « choqué, mais pas surpris »

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 11 février 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 13 février 2026

Concours Saint-Valentin

Participer