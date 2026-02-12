Duplessis est mal représenté par la CAQ, estime le candidat conservateur

Le candidat du parti conservateur dans Duplessis, Roberto Stea, estime être la bonne personne pour faire entendre la voix de la Côte-Nord à Québec.

Ce dernier a été très critique du gouvernement actuel dans les dernières années, notamment sur les réseaux sociaux.

« Je trouve qu’on est très mal représenté. La CAQ est bien représentée avec une personne qui représente la CAQ, mais l’inverse n’est pas vrai. Duplessis est très mal représenté à l’Assemblée nationale », estime Roberto Stéa.

Celui qui a distribué les critiques se dit prêt à y faire face s’il devient député. Le candidat qui habite le Lac Daigle rappelle qu’il a souvent fait face à la critique dans ses revendications auprès de la MRC de Sept-Rivières.

Depuis de nombreuses années, il revendique le droit de vote pour l’élection du préfet, mais sans succès. Il croit avoir la personnalité nécessaire et garantie qu’il saura faire entendre les revendications de la région.

« On n’est pas une circonscription comme les autres. Il faut que tu parles fort et que tu t’imposes. Ça, c’est moi dans mon quotidien au niveau professionnel… Kateri Champagne Jourdain ce n’est pas cela qu’elle fait. Elle, elle prend le discours caquiste et le fait atterrir ici », dit-il. « J’ai passé ma vie à défendre les Nord-Côtiers tant au niveau du gouvernement fédéral que du gouvernement provincial. Je ne suis pas quelqu’un qui est un suiveux ».

Affirmant s’être tenu bien informé des différents dossiers et avoir continué son implication au sein du Parti conservateur du Québec depuis l’élection de 2022, Roberto Stéa tentera à nouveau sa chance l’automne prochain, lors des élections provinciales.

Un certain optimiste habite M. Stéa pour la prochaine campagne. Il rappelle que son parti a réussi une bonne performance en terminant troisième en 2022 dans la circonscription de Duplessis. Il estime que les idées du PCQ rejoignent les Nord-Côtiers.

« Notre discours qui touche vraiment l’économie, c’est-à-dire d’avoir un peu plus d’argent dans nos poches et un peu moins de taxes et d’impôts, je pense que [ça rejoint] dans Duplessis », dit-il. « On veut redonner de la richesse aux contribuables qui sont pris à la gorge. C’est encore plus vrai pour Sept-Îles, où on est l’endroit où le coût de la vie est le plus élevé au Québec. »

Le candidat Stéa se décrit souvent comme un régionaliste. Avec le retour à l’avant-plan du débat sur la souveraineté avec le Parti québécois qui mène dans les intentions de vote, il ne croit pas qu’il s’agisse de la bonne solution.

« Dans le contexte actuel, avec tous les bouleversements qu’on vit à l’échelle mondiale, il faut se centrer sur la circonscription d’abord », dit-il.

Il croit aussi que la priorité des Québécois n’est pas la souveraineté, mais plutôt des enjeux comme l’économie et le pouvoir d’achat. Il souligne que le projet d’indépendance du Québec ne prend pas en compte les communautés autochtones.

Au cours des prochains mois, Roberto Stéa contribuera à bâtir la vision du PCQ sur les relations avec les Premières Nations, qui fera partie de la plateforme du parti.