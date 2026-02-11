Un jeune hockeyeur originaire de Uashat victime d’un geste gratuit qui fait le tour du Web

« Je vois ce geste malhonnête et totalement gratuit. Je vis beaucoup d’émotions en ce moment », a confié au Journal la mère de Kyle Fournier, ce jeune hockeyeur originaire de Uashat, que l’on voit être gratuitement frappé par un joueur adverse durant la période d’échauffement du Tournoi BMO de Rimouski.

Kyle Fournier, 15 ans, joue pour l’équipe de St-Marc-des-Carrières. À peine embarqué sur la glace pour la période d’échauffement de la finale du M18 Scolaire D2, il a reçu un coup à la tête de la part d’un porte-couleur de l’équipe de l’école Paul-Hubert, de Rimouski.

La vidéo montrant la scène survenue dimanche est devenue virale sur le Web. Le coup a été qualifié de disgracieux par plusieurs, dont par l’ancien de la LNH Joé Juneau.

La mère du hockeyeur, Daisy Fournier Vachon de la communauté de Uashat mak Mani-utenam, déplore le coup dont a été victime son fils, elle qui n’était pas sur place.

« Ça me frappe au cœur de voir ça. Ça m’a fait très mal, en plus d’être loin de lui », a-t-elle dit.

Le joueur fautif n’a écopé que d’une punition de dix minutes. Daisy Fournier Vachon pense que ce geste a eu un impact sur l’équipe de son fils et que les jeunes de la formation ont pu se sentir « insécures et inquiets » pour la partie.

« Dix minutes de punitions, c’est comme normaliser un comportement violent. Une punition aussi minime pourrait entraîner la répétition de la violence », a-t-elle déploré.

La mère du jeune hockeyeur est d’avis que des gestes gratuits de la sorte n’ont pas leur place, peu importe l’intention du joueur, et elle compte continuer de les dénoncer.

Kyle Fournier Photo Facebook Daisy Fournier Vachon

En raison de signes d’une commotion cérébrale, Kyle Fournier n’a pu prendre part à la rencontre ultime perdue par la marque de 5-1.

« Mon fils continuera de jouer fièrement, la tête haute et encore plus confiant », a-t-elle assuré.

Kyle Fournier, qui réside à St-Marc-des-Carrières depuis trois ans avec son père, a subi une légère commotion, a fait savoir sa mère. « Il est suivi de près. »

Sur Facebook, Daisy Fournier Vachon a parlé de la force de son garçon. « C’est lui le plus fort. Même en commotion, il était debout pour aller chercher sa médaille. Malgré le coup sale qu’on lui a fait, il s’est relevé devant son intimidateur », a-t-elle écrit.

Hockey Québec n’a pas encore donné suite à notre demande d’entrevue.