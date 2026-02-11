Troisième défaite de suite pour le Drakkar

Le Drakkar a subi une troisième défaite de suite, mercredi soir, quand il s’est incliné par la marque de 3-1 devant les Saguenéens de Chicoutimi et 1094 amateurs présents au Centre sportif Alcoa.

De retour à la maison après une séquence de cinq matchs à l’étranger, les vikings du navire ont fait face à un défi de taille face à l’une des puissances de la LHJMQ.

Deuxièmes au classement général, les Sags qui, avant le match, détenaient une priorité de 43 points sur leurs grands rivaux de la division Est, ont démontré pourquoi ils figuraient parmi les clubs favoris cette saison.

Les visiteurs ont été en plein contrôle de la rencontre et ce, du début jusqu’à la toute fin. La seule raison pourquoi l’écart au tableau indicateur a été si mince, c’est la superbe prestation du gardien Samuel Caulfield, qui a de nouveau volé la vedette devant le filet des siens.

Bombardé de 43 rondelles, le numéro 37 a encore été sublime dans la cause perdante et a permis à son équipe de rester dans le coup malgré la nette domination des chandails blancs.

Première période

Les patineurs du Saguenay ont vite donné le ton en première période avec une charge de 14 tirs contre seulement deux en direction de l’ex-cerbère du Drakkar Lucas Beckman.

Inspirés par leur homme masqué, les locaux ont tenu le coup pendant un certain temps avant de voir l’adversaire ouvrir le pointage à la suite d’un mauvais revirement en zone défensive.

« Avant le match, nous avions avisé les joueurs de leur système de jeu et de la façon qu’ils se comportaient. C’est facile à montrer, mais moins facile à faire et c’est une autre question d’apprentissage ».

Plus combatif au deuxième tiers, le Drakkar a réduit l’écart à 2-1 sur son cinquième lancer au filet, mais une punition de quatre minutes a ensuite permis aux vainqueurs de reprendre une avance de deux buts.

Bénéficiant d’un avantage numérique de deux hommes pendant 103 secondes, les membres de l’équipage ont bénéficié d’une belle occasion de revenir de l’arrière, mais la mission s’est avérée nulle face à une équipe très bien rodée.

« C’est un club talentueux et expérimenté. Les sorties de zone ont été difficiles, car leurs joueurs ont mis beaucoup de pression sur nos attaquants et l’espace de manœuvre a été très restreint », a reconnu le pilote du navire.

En vitesse

Première étoile du match avec un but (son 37e de la saison) et une passe, le vétéran Maxime Massé a de nouveau mené la charge dans la victoire. Jordan Tourigny et Maxim Schâfer ont complété le pointage.

Rappelé pour la rencontre de mercredi, la recrue Lucas Scartozzi a sonné la modeste riposte avec son tout premier but en carrière dans le circuit Cecchini.

Le septième affrontement entre les deux clubs a signifié le retour à Baie-Comeau du défenseur Alexis Bernier et du gardien de but Lucas Beckman, qui ont eu droit à une belle ovation de la part de leurs anciens partisans.

Les deux équipes se retrouveront, vendredi soir, pour la dernière confrontation de la saison qui sera présentée sur la surface glacée du Centre Georges-Vézina.