Saint-Valentin : un malaise face à une idée de codes de couleurs à l’école Manikoutai

Par Sylvain Turcotte 12:57 PM - 11 février 2026
Temps de lecture :

Un concept de codes de couleurs vestimentaires en vue de la Saint-Valentin à l’école Manikoutai a soulevé une polémique, mardi. Photo Archives 

Bien malgré elle, la direction de l’école Manikoutai de Sept-Îles doit composer avec une petite controverse entourant l’activité de la Saint-Valentin dans ses murs. Un concept de couleurs vestimentaires a fait réagir sur les réseaux sociaux, mardi. 

À l’étape du brainstorming par le conseil d’élèves, il avait été proposé d’ajouter deux couleurs au concept, le vert pour les couples ouverts et le noir pour coup d’un soir. 

L’idée n’est pas demeurée à l’interne. Elle a été annoncée à la radio étudiante et sur la télévision du conseil, lors d’une récréation dans la journée de mardi.

Une élève a vivement dénoncé le concept dans une publication sur ses réseaux sociaux. 

Dans la cohue du moment, la direction de l’école Manikoutai n’a guère eu vent de cette annonce « et aucun élève n’est passé nous voir pour questionner. On a démêlé tout ça à la suite de la publication Facebook de l’élève hier en soirée », a indiqué Marie-Eve Murray, directrice de l’école Manikoutai. « La proposition a créé un malaise chez certains étudiants, avec raison. Nous avons repris la situation et publié la communication officielle pour les activités de la journée de vendredi. »

L’activité approuvée par la direction suggère plutôt de porter un chandail rouge pour indiquer « en couple », un rose pour « un crush », un blanc pour « célibataire » et un mauve pour « c’est pas de tes affaires ». 

La direction affirme que la situation sera reprise avec les élèves mercredi. 

L’école Manikoutai a publié de façon officielle le concept pour l’activité de Saint-Valentin dans ses murs. Photo Facebook École Manikoutai

« Nous reprenons la situation avec les élèves aujourd’hui. Et avons quelques questions de parents, mais sans plus sur cette polémique qui n’en est finalement pas une. Notre publication officielle a calmé l’escalade », a indiqué Mme Murray.

« Comme milieu éducatif, ce matin, on essaie de faire de cette situation un apprentissage pour tous », a-t-elle conclu. 

