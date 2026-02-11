Mine de terres rares : ITUM rassure sa population

Par Vincent Rioux-Berrouard 2:20 PM - 11 février 2026
Temps de lecture :

ITUM a un publié un communiqué pour faire le point concernant le projet minier de Strange Lake. Photo Archives

Au moment où Métaux Torngat mène des travaux dans le nord du Québec au lac Brisson, le conseil de Uashat mak Mani-utenam a tenu à rassurer ses membres.

Métaux Torngat a pour projet de construire une mine à ciel ouvert pour les terres rares qui serait située à environ 235 kilomètres, au nord-est de Schefferville. Le minerai serait transporté par navire vers Sept-Îles où une usine de séparations de terres rares devrait être construite dans le secteur de Pointe-Noire.

Du matériel est présentement acheminé au lac Brisson pour la réalisation de travaux en 2026 tels que des fouilles archéologiques et des tests de minerai, explique l’entreprise.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, le conseil de Uashat mak Mani-utenam (ITUM) a tenu à rappeler que le projet ne se fera pas sans le consentement explicite d’ITUM.

Le conseil indique que la population sera consultée de façon continue, transparente et significative.

« Aucune décision ne sera prise sans que les membres de la communauté aient été adéquatement informés et consultés », écrit ITUM.

Il est également mentionné que le conseil partage les préoccupations des membres concernant les impacts du projet sur le Caribou.

Pour prendre sa décision, ITUM ne se fiera pas uniquement aux études produites par le promoteur.

« Des études indépendantes seront mandatées par ITUM afin d’assurer une analyse objective, crédible et conforme aux intérêts et aux préoccupations de la communauté », précise le conseil de Uashat mak Mani-utenam.

