CODELO persiste et signe : le service de cafétéria ne reviendra pas à Vents et marées

« Nous ne pouvons pas maintenir le service de repas sans compromettre l’existence même du service de logement », affirme CODELO, dans une lettre envoyée aux résidents ayant mis en demeure l’organisme, après que celui-ci ai cessé d’offrir le service de cafétéria à la résidence Vents et marées.

Dans cette lettre datée du 4 février, la Corporation de développement de logements de Sept-Îles (CODELO) explique maintenir sa position de ne plus offrir le service de deux repas par jour cuisinés et servis à la cafétéria de Vents et Marées.

Elle répond à la vingtaine de mises en demeure envoyées par des résidents et leur famille depuis le 23 janvier. CODELO soutient que les locataires ont été prévenus « il y a déjà plusieurs mois, des difficultés rencontrées à poursuivre le service de restauration de deux repas par jour ».

La mère de 92 ans de Louise Chénard habite la résidence Vents et marées. Selon elle, les résidents n’avaient pas été avisés de la situation avant le 8 janvier dernier.

« Ils n’ont jamais eu d’avis. Puis au renouvellement [du bail], au mois de novembre, il n’y a personne qui leur a parlé de ça », dit Mme Chénard, auteure d’une des nombreuses mises en demeure.

Dans sa réponse, CODELO justifie sa décision par « les difficultés rencontrées dans l’approvisionnement, le recrutement de main-d’œuvre, le coût des repas et des préparations ».

« C’est bien malgré nous et à contrecœur que cette décision a été prise, la situation financière obligeant une telle modification au service offert », y indiquent les membres du conseil d’administration.

Rejoint au téléphone, le président du CA de CODELO, Guy Berthe, n’a pas souhaité commenter la situation.

« Ça va finir par sortir, mais pas là », a-t-il simplement laissé entendre, ajoutant que l’organisme devrait publier un communiqué la semaine prochaine.

Les résidents ne baissent pas les bras

Les résidents et leurs familles continuent les démarches pour tenter de ramener le service de cuisine à la résidence. Quelques proches de résidents ont une fois de plus pris parole, lors de la séance publique du conseil municipal, lundi soir.

« Devant cette urgence humaine, nous sollicitons aujourd’hui l’appui de la ville de Sept-Îles pour obtenir une intervention rapide », a dit Richard Jean, Septilien d’origine et conjoint de Louise Chénard, venu lui prêter mainforte de Trois-Rivières.

Le maire de Sept-Îles, Benoit Méthot a affirmé être confiant qu’avec la directrice, Caroline Felli et le président de CODELO, Guy Berthe, ils pourront « trouver une voie de passage qui va nous permettre de regarder par en avant ».

Une rencontre doit avoir lieu cette semaine entre CODELO et la Ville.

En attendant, les résidents et leurs proches continuent de se battre. Ils ont déposé une plainte à la Société d’habitation du Québec (SHQ) et ils ont l’intention de se tourner vers Tribunal administratif du logement.

« Je vous avouerais que c’est assez ardu, mais on va y arriver. Il ne faut pas juste se battre pour que ça revienne jusqu’à la fin du bail. Il faut se battre pour que ça reste », dit Louise Chénard.