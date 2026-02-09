Une sécheuse à l’origine d’un incendie à Uashat

Par Sylvain Turcotte 1:44 PM - 9 février 2026
Les dommages à l’incendie d’une résidence de la rue Siniak, à Uashat, sont en bonne partie limités à la salle de bain. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Une brassée dans la sécheuse est à l’origine d’un incendie survenu tard, en soirée dimanche, sur la rue Siniak à Uashat.

La Sécurité incendie de Sept-Îles a été appelée à se rendre sur les lieux vers 23 h le 8 février.

Le feu provenait d’une sécheuse en fonction.

Si d’expérience il s’agit d’un tuyau bouché qui est en cause, le directeur de la Sécurité incendie, Patrick Bouffard, ne pouvait confirmer que c’est bel et bien la même explication pour cette intervention, en raison des dommages.

Une quinzaine de pompiers sont intervenus pour l’incendie dont les dommages sont limités à la salle de bain où se trouvait la sécheuse.

L’eau et la fumée ont également endommagé d’autres pièces de la résidence.

Maison de la rue Siniak – Incendie 8 février Photo Vincent Rioux-Berrouard

 

