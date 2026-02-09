Une programmation diversifiée à Sept-Îles pour la Semaine de relâche

Par Sylvain Turcotte 3:06 PM - 9 février 2026
Temps de lecture :

Le Centre socio-récréatif de Sept-Îles, un des lieux d’activités pour la programmation de la semaine de relâche.  Photo Sylvain Turcotte

Les jeunes du primaire et du secondaire n’auront pas le temps de se tourner les pouces quand s’amorcera la semaine de relâche au son de la cloche le jeudi après-midi du 26 février. La Ville de Sept-Îles les tiendra occupés avec sa programmation d’activités diversifiées. 

Que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur, les activités ne manqueront pas pour la semaine de relâche au calendrier du 27 février au 9 mars inclusivement. 

Le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Sept-Îles et ses collaborateurs proposent différentes activités aux jeunes et à leur famille dans les différents secteurs de la municipalité.

Ça se passera à plusieurs endroits, que ce soit au Centre socio-récréatif (gymnase, piscine, bibliothèque et maison des jeunes, au Musée de la Côte-Nord, à la Salle Jean-Marc Dion, à l’aréna Guy Carbonneau, au Centre de plein air du lac des Rapides ou à la Station Gallix, mais aussi dans les secteurs de Moisie, de Place de l’Anse et Ferland, de Clarke City et de Gallix. 

La programmation comprend notamment des ateliers (cuisine, bricolage et poterie iroquoienne), des expériences scientifiques, des manèges gonflables, un parcours de voiturette, des bains libres et de la pratique libre à l’aréna. 

Pour l’ensemble des activités : septiles.ca

