Un projet de 2,5 M$ pour les 30 ans du CAB de Minganie

L’annonce d’un important projet d’agrandissement de 2,5 M$, qui permettra au Centre d’action bénévole (CAB) de Minganie de poursuivre et de développer sa mission, est venue couronner les célébrations de son 30e anniversaire, samedi soir.

Le Centre d’action bénévole (CAB) de Minganie a célébré ses 30 ans d’existence, lors d’une soirée rassembleuse réunissant bénévoles et membres de la communauté du côté de la Shed-à-Morue.

« L’histoire n’est pas finie, elle continue de s’écrire », a lancé la directrice générale du Centre d’action bénévole de Minganie, Tressy St -Pierre, en entrevue avec Le Nord-Côtier. Profitant de l’occasion, elle a levé le voile sur une nouveauté attendue.

« Je peux vous dire en primeur que, dès le 1er avril, des centres de jour pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer seront mis en place », a-t-elle annoncé.

Des services essentiels pour la population

Depuis sa fondation, le CAB de Minganie a su adapter son offre aux besoins grandissants de la population. Parmi les services les plus sollicités figurent le comptoir alimentaire, la popote roulante, le centre de jour ainsi que la friperie.

Chaque année, plusieurs centaines de personnes bénéficient de ces services essentiels, qui contribuent directement à briser l’isolement et à améliorer la qualité de vie de nombreux Minganois.

Les bénévoles, pilier de l’organisme

Après 30 ans d’existence, le CAB peut compter sur une ressource précieuse : ses bénévoles. Leur engagement demeure au cœur de la mission de l’organisme.

Parmi eux, Marie Landry Vigneault se distingue par son implication de longue date. « Je suis bénévole depuis de nombreuses années. J’ai d’ailleurs été reconnue à l’Assemblée nationale comme bénévole de la Côte-Nord, il y a deux ans », souligne-t-elle. « J’ai toujours aimé ça. Les gens sont très reconnaissants quand tu fais du bénévolat. »

Avec son projet d’agrandissement évalué à 2,5 M$ et l’ajout de nouveaux services, le Centre d’action bénévole de Minganie entend poursuivre son rôle essentiel au sein de la communauté et répondre à des besoins toujours plus présents.