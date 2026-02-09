Participation record pour la 3e édition du Festival Blizz’art à Port-Cartier

Par Nadia Dorval 2:13 PM - 9 février 2026
Temps de lecture :

L’œuvre gagnante du volet professionnel et du coup de cœur du public, Incassable. Photo Nadia Dorval

Selon les chiffres provisoires de l’organisation, entre 4 500 et 5000 personnes ont foulé le site de l’île McCormick durant les trois jours de fête du troisième Festival Blizz’art à Port-Cartier.

Le Festival Blizz’art de Port-Cartier tenu les 6, 7 et 8 février dernier a un connu une troisième édition exceptionnelle. 

« Ça a vraiment dépassé nos attentes en termes de participation de la population », dit Maeva Moreau, responsable des communications de l’événement.

Les températures clémentes et les visiteurs étaient au rendez-vous durant tout le week-end. L’organisation a enregistré, selon ses chiffres provisoires, une hausse de 50 % de son achalandage, comparativement à l’an passé.

« C’est certain que la météo a joué en notre faveur, parce que c’était vraiment très agréable d’être sur le site et de rester longtemps. Les gens passaient leur journée-là avec nous, décidaient de revenir le dimanche », dit Mme Moreau.

L’ajout d’un foyer extérieur pour se réchauffer a été l’une des nouveautés les plus appréciées et utilisées par les festivaliers.

Aux alentours de 5000 personnes ont foulé le site du Festival Blizz’Art de Port-Cartier durant les 3 jours de l’événement qui se déroulait sur l’île McCormick, les 6, 7 et 8 février 2026. Photo Nadia Dorval

L’engouement pour le Festival de sculptures sur bloc de neige ne s’est pas uniquement arrêté aux activités de jour. Les 300 billets pour la portion musicale en soirée se sont envolés en 24 minutes.

« C’était un beau problème pour nous. En voyant à quel point les gens avaient le goût de venir, on a essayé de trouver des alternatives pour qu’un maximum de personnes puisse en profiter », explique Maeva Moreau.

Le comité organisateur a décidé de créer une ouverture dans le chapiteau et d’installer un deuxième bar à l’extérieur, pour qu’un plus grand nombre de personnes puissent profiter des spectacles de Quimorucru et Maten.

« Il y avait beaucoup de monde sur le site qui regardait les sculpteurs à l’œuvre pendant la nuit », ajoute Mme Moreau.

Pour l’équipe du comité organisateur, l’édition 2026 est un point tournant pour les années à venir.

« Parce qu’on a l’impression que les gens connaissent vraiment plus le Festival Blizz’Art. Sur le site, il y avait beaucoup de jeunes enfants, il y avait des adolescents, il y avait des familles, des personnes âgées », dit Maeva Moreau.

Selon elle, le Festival gagne de plus en plus en notoriété auprès du public, des partenaires, mais aussi des artistes sculpteurs d’un peu partout au Québec.

« Ils s’en parlent [les artistes sculpteurs]. Il y en a plusieurs qui sont intéressés à venir. Ça va devenir un événement hivernal de choix, autant pour les artistes que le public », dit Mme Moreau.

L’œuvre Avant l’âge de la raison de l’équipe de la Gaspésie menée par la capitaine La fée couleur. Photo Nadia Dorval

La compétition

Cette année les artistes qui compétitionnaient dans le volet professionnel du Festival Blizz’Art ont osé repousser leurs limites. Plusieurs on pris des risques.

« C’était vraiment super impressionnant, un peu inquiétant. On ne savait pas trop si ça allait s’effondrer avant la fin du concours », explique la responsable des communications du Festival. « On avait autant des sculptures avec des animaux, des créatures, un visage, des éléments comme l’eau », énumère-t-elle.

La bourse du volet professionnel, ainsi que le coup de cœur du public ont été décernés à l’équipe de la capitaine Jessie St-Armand des Laurentides pour l’œuvre Incassable, qui représentait un jeune garçon en fauteuil roulant. La sculpture se voulait être une déclaration de résistance.

