Julie Carrière, PDG de l’INREST

Directrice de l’Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail (INREST) depuis sa création en 2013, Julie Carrière est promue au titre de présidente-directrice générale par le conseil d’administration.

Selon le c.a., « elle a su démontrer un leadership exceptionnel et une vision stratégique qui ont grandement contribué à la croissance de l’entreprise au niveau régional, provincial, national et international ».

« Nous avons bâti un institut de recherche neutre, unificateur et respecté, tout en encadrant et constituant une équipe compétente qui met en valeur le talent de la prochaine génération et des femmes, y compris celui des communautés autochtones, offrant une expertise nationale et internationale pour préserver un environnement sain pour les générations futures, et j’en suis très fière », souligne la nouvelle PDG.

Ingénieure chimique, Dre Carrière est « considérée comme une pionnière dans le développement d’outils de gestion axés sur la prévention environnementale dans les zones industrielles et portuaires », indique-t-on.

En 2024, la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO a reconnu le travail de l’INREST et de son initiative « Enviro-Actions », un modèle de gestion préventive en lien avec les activités industrielles et côtières, basé sur l’intelligence artificielle.

« L’INREST a développé une expertise unique permettant d’accompagner les acteurs du milieu dans une démarche de développement industriel et économique durable entre autres par l’intégration d’outils de gestion environnementale préventive, et ce grâce à l’appui financier de nos partenaires que nous remercions », a souligné Mme Carrière en marge de sa nomination.

Mme Carrière a été Lauréate aux Prix Femmes d’affaires du Québec et finaliste aux Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC. La création du Centre d’expertise industrialo-portuaire (CEIP) et du Centre d’expertise Nutshimit-Shipeku (CENS) figurent parmi ses réalisations au sein de l’INREST.