Les Pionniers prennent les devants

Les Pionniers CFL de Baie-Comeau ont pris les devants dans la série finale de la Ligue de hockey senior AA de la Côte-Nord et l’ont fait de façon convaincante, samedi soir, avec un triomphe de 5-1 sur les Basques de Sept-Îles.

Bénéficiant de l’avantage de la patinoire dans cette série décisive deux de trois, les Baie-Comois ont vite donné et ont su conserver le contrôle jusqu’à la toute fin devant une belle foule de 2777 amateurs réunis au Centre sportif Alcoa.

Les locaux ont ouvert le pointage à la sixième minute de jeu quand le défenseur Olivier St-Louis a touché la cible à la suite d’une belle manœuvre orchestrée par son coéquipier Nicolas Jean.

Les visiteurs ont écopé de la première punition de la rencontre et il n’a fallu que 14 secondes aux Pionniers pour doubler leur avance grâce à un puissant tir frappé de leur capitaine Félix Lefrançois.

Unités spéciales

Les unités spéciales ont été un autre fait saillant de ce duel inaugural. Les vainqueurs ont profité d’un deuxième avantage numérique pour tripler leur priorité par l’entremise de Maxime Thibault.

Les locaux ont ensuite fait preuve d’indiscipline en écopant d’une punition mineure suivie d’une infraction majeure de cinq minutes, qui auraient pu donner la chance à l’ennemi de revenir dans la partie.

Les Septiliens ont toutefois bousillé cette occasion en or et n’ont guère été menaçants en attaque durant ces deux supériorités numériques. Très intenses et efficaces, les chandails bleus ont brillamment résisté à la menace.

Première étoile de la rencontre avec une performance de deux buts et deux passes, l’attaquant William Gagnon a concrétisé cette victoire avec un doublé, au troisième tiers, grâce aux deux mentions d’assistance de son ailier droit Olivier Donais.

Sortir fort

« Les gars sont sortis fort. Ils étaient prêts et c’est ce qu’il fallait faire à la maison. Notre jeu de puissance a produit aux bons moments et notre désavantage numérique a fait tout un job en deuxième période », a commenté fièrement le pilote Yan Côté.

L’entraîneur-chef des Pionniers espéraient voir ses hommes amorcer la série finale de cette façon. « Les joueurs sont tellement unis et dédiés à la cause. Nous n’avons pas encore gagné la guerre, mais nous avons remporté la première bataille. Il reste maintenant une dernière étape », a résumé le dirigeant.

Son homologue Éric Miousse a beaucoup moins apprécié le spectacle. « Nous l’avions dit avant le début de la série que la discipline allait être un facteur important. Ils ont marqué deux fois avec l’avantage d’un homme », a pesté le patron derrière le banc.

Tout en reconnaissant le manque flagrant de cohésion de sa troupe, Miousse a vite résumé le bilan de cette défaite. « Nous avons bénéficié de sept minutes d’avantage numérique en deuxième et nous avons tiré une seule fois au filet. C’est un match à oublier et on va se reprendre vendredi prochain. »

En vitesse

Malgré le revers des siens, le gardien de but Joël McKenzie (bombardé de plus de 50 lancers) n’a rien à se reprocher dans la cause perdante et le numéro 39 a sauvé les meubles à plusieurs occasions.

Le défenseur Samuel Boisvert a sonné la faible riposte face au cerbère Frédéric Roy, moins sollicité que son vis-à-vis, qui a su réaliser les bons arrêts aux bons moments.

Inspirés par cette conquête convaincante, les Pionniers tenteront de compléter le balayage, le 13 février, sur la glace de l’aréna Conrad-Parent de Sept-Îles. Si un troisième match était nécessaire, il se jouera le lendemain soir sur la patinoire du Centre sportif Alcoa.