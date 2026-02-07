Chronique

Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Par Sylvain Turcotte 7:00 AM - 7 février 2026
Temps de lecture :

Gilles Monger, résident de Tête-à-la-Baleine. Photo Sébastien St-Jean

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Dossier ǀ Le chemin de croix des Nord-Côtiers : le prolongement d’une promesse non tenue

Au Québec, on distingue deux Côte-Nord : celle desservie par la route et celle accessible uniquement par bateau ou par avion, la Basse-Côte-Nord. Méconnue en raison de son isolement, cette région demeure pourtant bien vivante. Elle est habitée par des familles issues de la pêche et se distingue par une beauté immense, encore largement préservée.

Dossier ǀ Le chemin de croix des Nord-Côtiers : le prolongement d'une promesse non tenue

Un cabinet de psychiatrie pour les jeunes ouvre à Sept-Îles

Après 20 ans de pratique à l’hôpital, la Dre Isabelle Gingras ouvre un cabinet de psychiatrie pour les jeunes à Sept-Îles. 

Un cabinet de psychiatrie pour les jeunes ouvre à Sept-Îles

Réfection majeure à venir à l’aéroport de Natashquan

D’importants travaux de réfection se dérouleront cet été à l’aéroport de Natashquan qui devra fermer durant plusieurs semaines.

Réfection majeure à venir à l'aéroport de Natashquan

La musique de Kashtin, finalement sur les Spotify, Apple Music et autres

E UassiuianTshinanu et toutes les autres chansons du répertoire de Kashtin, le duo country folk formé de Florent Vollant et Claude Mckenzie, se retrouvent enfin, près de 35 ans plus tard, sur les différentes plateformes d’écoute de musique en continu. 

La musique de Kashtin, finalement sur les Spotify, Apple Music et autres

L’autrice Isabelle Larouche inspirée par la communauté d’Ekuanitshit

L’autrice jeunesse Isabelle Larouche a passé deux mois en 2024 à Mingan, dans la communauté d’Ekuanitshit. C’est là qu’elle a eu l’inspiration pour l’histoire de son nouveau livre Mikuan et Apinam, mettant de l’avant les paysages et la culture de la communauté innue de la Côte-Nord.

L'autrice Isabelle Larouche inspirée par la communauté d'Ekuanitshit

Finale de la Ligue Senior AA : l’heure de la revanche ou de la défense

Le dernier épisode de la saison 2025-2026 de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord est sur le point de commencer. Pour la grande finale 2 de 3 du Circuit CFM, on retrouvera les équipes qui ont terminé aux troisième et quatrième rangs.

Finale de la Ligue Senior AA : l'heure de la revanche ou de la défense

45e Tournoi Orange Alouette : des finales animées en vue pour l’édition anniversaire

L’organisation du Tournoi Orange Alouette veut souligner sa 45e édition en proposant deux nouveautés aux participants et spectateurs. Les membres du comité organisateur veulent mettre en place des stages pour les joueurs moins expérimentés en amont de l’événement et de l’animation durant les finales de la catégorie A, le dimanche.

45e Tournoi Orange Alouette : des finales animées en vue pour l'édition anniversaire

Des Septiliens vivront les Olympiques de Milan-Cortina

Sept-Îles sera aux Jeux olympiques de Milan et Cortina, en Italie, au calendrier du 6 au 22 février. Ne les cherchez pas dans les résultats. Anabel Bouchard et des membres de sa famille y seront comme spectateurs. D’autres Septiliens assisteront aussi à ces 25e Jeux d’hiver, notamment Evelyne Poirier.  

Des Septiliens vivront les Olympiques de Milan-Cortina

Écrasement d’hélicoptère à Havre-Saint-Pierre : « Mon cerveau s’est mis en mode survie »

Suspendu dans le vide, retenu seulement par sa ceinture, Charles-Édouard Brochu, 21 ans, reprend connaissance après l’écrasement de l’hélicoptère survenu le 20 janvier, à l’est de Havre-Saint-Pierre. « Une fois que je me suis réveillé, j’étais un peu sous le choc, mais je me suis vite remis de mes émotions et mon cerveau s’est mis en mode survie », raconte-t-il au Nord-Côtier. « J’étais attaché dans le vide avec la ceinture au cou. »

Écrasement d'hélicoptère à Havre-Saint-Pierre : « Mon cerveau s'est mis en mode survie »

Réjean Porlier ǀ Vents et marées : et l’empathie dans tout ça ?

Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Chronique

Réjean Porlier ǀ Vents et marées : et l’empathie dans tout ça ?

Consulter la nouvelle
Chronique

Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Consulter la nouvelle

