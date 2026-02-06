Réfection majeure à venir à l’aéroport de Natashquan

D’importants travaux de réfection se dérouleront cet été à l’aéroport de Natashquan qui devra fermer durant plusieurs semaines.

Les travaux auront pour objectif de refaire la piste, ainsi que de réaliser une réfection de l’aérogare. Ceux-ci auront lieu cet été et représenteraient un investissement de 16 M$, selon les informations que le maire Beaudry a reçues. La piste de 1 370 mètres ne sera pas agrandie.

Les travaux entraîneront une fermeture totale de l’aéroport qui devrait durer au moins six semaines, confirme le directeur général de la municipalité de Natashquan, Benoit Léger.

Le maire voit de bon œil les travaux à venir, surtout que l’aéroport est utilisé. Il cite notamment l’arrivée dernière d’une nouvelle compagnie, Central Mountain Air (CMA), qui propose des liaisons avec Natashquan.

De son côté, Transports Canada confirme que des travaux sont à venir à l’aéroport de Natashquan.

« Dans le cadre de son mandat visant à assurer la sécurité du réseau de transport, Transports Canada prévoit des travaux de recouvrement du pavage de la piste, de la voie de circulation et de l’aire de trafic de l’aéroport de Natashquan, afin de maintenir des conditions d’exploitation sécuritaires », écrit un porte-parole du ministère.

Aucun échéancier n’est toutefois donné par Transports Canada.

« Le projet est actuellement à l’étape de la planification », écrit Transports Canada.

De son côté, l’entreprise Air Liaison, qui dessert l’aéroport de Natashquan, se dit au travail pour combler la perte de service durant la période où l’infrastructure sera fermée à cause des travaux. Elle aura bientôt une rencontre avec Transports Canada pour connaître les dates précises de la fermeture.

« Ça reste à définir, mais on va probablement réacheminer les vols passagers et cargos vers Havre-Saint-Pierre », indique Yves Côté, directeur de l’expérience client et du développement des affaires pour Air Liaison.

Les travaux sont bien accueillis par l’entreprise, surtout dans un contexte où il y a certaines hausses d’achalandage dans les aéroports de la région. Cela s’explique par la nouvelle mouture du Programme d’accès aérien aux régions, qui offre un rabais de 85 % pour les billets pour les aéroports de la Basse-Côte-Nord et celui de Natashquan.

« Ça fait toute la différence. Il y a des gens qui évitaient d’aller voir leur famille [en Basse-Côte-Nord] et maintenant ils vont y aller. Il y a un impact positif du programme PAAR », affirme Yves Côté.