Aréna Conrad-Parent | Bien plus que du sport 

Par Sylvain Turcotte 6:00 AM - 6 février 2026
Un des groupes de la cohorte 1990-1991 de l'école Manikoutai de Sept-Îles, qui a célébré le premier bal des finissants au jadis Palais des Sports le 7 juin 1991. Photo courtoisie

Le bon vieux Palais des Sports, ou l’aréna Conrad-Parent pour d’autres, en est à ses derniers miles. Plus que quelques mois avant ses derniers événements, avant de laisser la place au nouvel édifice pour de nouveaux souvenirs. Entre-temps, voici d’autres pages d’histoires de cet endroit de l’avenue Jolliet. 

L’aréna Conrad-Parent a été plus que le théâtre de rendez-vous sportifs. Il a notamment été le lieu de bal de finissants, d’expositions industrielle et commerciale, de souper des bénévoles de la Ville de Sept-Îles, de spectacles et de cirques d’animaux.

Parmi ces rendez-vous, il y a déjà près de 35 ans que l’école Manikoutai de Sept-Îles célèbre ses secondaires 5 à l’aréna, sauf pour les années marquées par la pandémie de COVID-19. La cohorte 1990-1991 a été la première à avoir son bal de finissants dans le jadis Palais des Sports.

Bon nombre d’années, le décor du bal profitait aussi, la veille, au souper des bénévoles de la Ville de Sept-Îles.

Dans « la grosse aréna », communément appelé par plusieurs, il y aura également eu Gowan, André-Phillipe Gagnon et Francis Cabrel parmi les artistes qui se sont produits en spectacle. On peut aussi ajouter Mixmania (Phénomia) au début des années 2000, avec le natif de Sept-Îles, Philippe Touzel, dans la distribution.   

