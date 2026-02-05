Une approche novatrice contre les douleurs persistantes développée à Baie-Comeau

Les douleurs persistantes pourrissent la vie de nombreuses personnes, mais l’expertise développée au fil des ans par deux professionnelles de la santé de Baie-Comeau, Amy Barrette et Monique Gervais, donne des résultats encourageants. Tellement que des collègues et même des médecins se déplacent pour connaître leur approche.

À la mi-janvier, 24 médecins et 3 infirmières praticiennes spécialisées (IPS) ont participé à un souper-conférence au cours duquel les propriétaires des cliniques Sport Conscience et PerfOptimale ont fait connaître leur modèle d’intervention. Une patiente a aussi livré à la même occasion un vibrant témoignage sur les bénéfices qu’elle en a tirés.

Selon Amy Barrette, thérapeute du sport, les médecins et IPS ont manifesté beaucoup d’intérêt. « C’était plaisant de voir qu’ils étaient en mode solution et [se demandaient] qu’est-ce qu’on peut faire de différent demain matin. »

À l’été 2025, c’est une quinzaine de professionnels de la santé, notamment des physiothérapeutes, ergothérapeutes et ostéopathes, qui ont répondu à l’invitation des deux partenaires pour connaître leur méthode en vue de l’appliquer dans leur pratique.

La toute première conférence offerte par le duo Barrette-Gervais remonte à il y a deux ans. Cette fois-là, il s’est adressé directement à un groupe de patients souffrant de douleurs persistantes, communément appelées douleurs chroniques.

Soulignons que lorsqu’on parle de douleurs persistantes, on parle de douleurs installées depuis plus de trois à six mois.

Recherches et expérimentations

La thérapeute du sport et la kinésiologue s’intéressent au soulagement de ces douleurs depuis longtemps. Elles ont réalisé plusieurs recherches et expérimentations cliniques pour tenter de soulager ceux et celles qui venaient cogner à leur porte.

« Chacune de notre côté, on avait des patients qui arrivaient à nous et nous disaient : “Ah, j’ai vu tout le monde. Je manque de solutions. Je veux essayer quelque chose de nouveau” », raconte Amy Barrette.

Depuis 2021, elles unissent leurs forces pour obtenir des résultats concrets auprès de leur clientèle. Et ça marche !

Système nerveux

Les techniques de chacune diffèrent en raison de leur formation spécifique, mais l’objectif à atteindre est le même : une reprogrammation du système nerveux pour soulager les douleurs persistantes.

« Les douleurs ressenties sont de vraies douleurs, sauf qu’elles peuvent être amplifiées par le système nerveux », explique la kinésiologue. « Ça peut être modulé parce que le système nerveux interprète mal la menace », renchérit la thérapeute du sport.

Monique Gervais confie qu’elle s’est mise à s’intéresser davantage au phénomène lorsqu’elle s’est aperçue qu’en offrant le même protocole à des personnes avec le même diagnostic et ayant tout essayé avant, elle obtenait pourtant des résultats différents.

« Je me suis mise à travailler pour comprendre pourquoi. Tranquillement, je travaillais à la source du gainage et ça m’a amenée à travailler sur la respiration. J’ai compris par la suite que le gainage vient par une respiration fluide. Ça m’a amenée à avoir des résultats concrets et similaires pour toutes les personnes. C’est par là que j’ai développé », poursuit la propriétaire de Sport Conscience, pour qui les besoins actuels sont « un puits sans fond ».

Obtenir du renfort

En transmettant les fruits de leur travail aux médecins et aux autres professionnels de la santé, Amy Barrette et Monique Gervais souhaitent développer une approche et un langage communs.

« On se rendait compte que nous, on essayait d’attaquer cette bête-là, qui est immense, mais on manquait de temps, on manquait de ressources et il y a tellement de gens atteints. On s’est dit : “On va attaquer le problème de l’autre côté. On va former le plus de professionnels de la santé possible et on va parler aux médecins aussi ‘», ajoute la thérapeute sportive.

La conférence de la mi-janvier avec les médecins était en quelque sorte un point culminant pour les deux professionnels de la santé.

« On voulait que les médecins soient nos alliés. On veut que les médecins commencent l’éducation dans leur bureau pour qu’il y ait déjà les fondations d’établies quand les patients arrivent chez les professionnels de la santé pour leur réhabilitation », conclut Amy Barrette, en notant l’importance d’intervenir sur les plans physique et psychologique dans le domaine des douleurs persistantes.