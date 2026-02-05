L’œuvre d’un artiste de Pessamit sur une pièce de monnaie canadienne

Sans l’avoir prémédité, l’artiste multidisciplinaire innu Jean-Luc Hervieux a vu l’une de ses œuvres être sélectionnée pour illustrer une pièce de la Monnaie royale canadienne. Une reconnaissance marquante pour cet homme de Pessamit, qui œuvre en arts visuels depuis plus de 30 ans.

Tout a commencé à l’automne 2024, lorsqu’un appel de candidatures a circulé pour une nouvelle collection de pièces commémoratives liées aux parcs nationaux. « J’ai vu passer un appel pour illustrer une pièce de monnaie pour les parcs nationaux. J’ai fait un tableau que j’ai envoyé, sans trop m’attendre à quoi que ce soit », raconte l’artiste, en entrevue avec Le Manic.

À partir de photographies fournies par la Monnaie royale canadienne, Jean-Luc Hervieux a réalisé une toile en peinture acrylique, représentant le parc national de l’Archipel-de-Mingan, un lieu qu’il n’avait pourtant jamais visité.

« Même si j’ai travaillé plusieurs années au chantier de La Romaine, je n’étais jamais allé au parc. J’ai choisi une photo et j’ai travaillé avec ça, puis j’ai envoyé la photo et le tableau fini », explique-t-il.

Quelques semaines plus tard, la nouvelle tombe. « Ils m’ont rappelé pour me dire que mon tableau avait été choisi. Ça a été une belle surprise », confie-t-il simplement.

Une création gardée secrète

Si la réalisation s’est faite relativement rapidement, certaines modifications ont été demandées par la suite. « Au début, j’avais mis un peu de neige. On m’a demandé de changer pour une scène estivale », précise M. Hervieux. Des ajustements mineurs, mais nécessaires pour correspondre à l’image recherchée.

Une fois le contrat confirmé, un autre défi s’est imposé : garder le secret. « Il a fallu garder ça pour moi et ma femme pendant un an », dit-il en riant. Ce n’est qu’au moment de recevoir un courriel confirmant que la pièce avait été frappée que la nouvelle a pu être rendue publique, soit le 2 février.

Aujourd’hui, cette reconnaissance demeure une source de fierté. « C’est sûr que ça fait un petit velours. C’est une fierté », affirme Jean-Luc Hervieux, sans détour.

La pièce, d’une valeur de 20 $, est fabriquée en argent fin. Photo Monnaie royale canadienne

Artiste dans l’âme

Artiste depuis plus de trois décennies, il se définit d’abord comme peintre, même si son parcours est varié. Illustration de livres pour enfants, projets communautaires, œuvres pour des événements comme la randonnée Vélo-Vallée : l’art a toujours fait partie de sa vie. « La peinture, c’est ma première fierté », résume celui qui a fait quelques expositions au cours de sa carrière.

Parmi les premiers participants du Symposium de peinture de Baie-Comeau, Jean-Luc Hervieux admet que son rythme de travail n’est pas adapté à ce genre d’événement. Son processus de création est patient, parfois long.

« Quand je commence un tableau, ça peut prendre une semaine, un mois, parfois une année avant de le terminer », témoigne-t-il, évoquant une démarche réfléchie, guidée par l’inspiration plus que par la production.

Transmettre aux générations futures

À 62 ans, Jean-Luc Hervieux ressent plus que jamais le désir de transmettre sa passion. « Je suis rendu à un âge où j’ai besoin de montrer ça à des jeunes », confie-t-il.

Il a d’ailleurs donné des cours de dessin à trois reprises à Pessamit, une expérience qu’il décrit comme très positive. « Les jeunes étaient bien contents. Ils ont fait beaucoup de progrès. »

L’artiste est également illustrateur de livres pour enfants. Le conseil de bande l’a embauché pour moderniser les bouquins qu’il avait illustrés il y a de nombreuses années. « Avant, c’était en noir et blanc. Aujourd’hui, je les modernise et j’ai ajouté des couleurs », raconte-t-il.

Résidant à Pessamit depuis toujours, l’artiste reste profondément attaché à sa communauté. Même s’il n’a pas encore la pièce de monnaie entre les mains, il garde l’essentiel : la reconnaissance de son travail et la satisfaction d’avoir laissé une trace durable. « Au pire, je vais l’acheter. Ça va faire un beau souvenir », conclut-il avec humilité.

Jean-Luc Hervieux a peint une toile pour la Randonnée Vélo-Vallée en 2025. Photo Karianne Nepton-Philippe

Quatre pièces

La nouvelle collection de la Monnaie royale canadienne s’intéresse aux parcs nationaux du Canada. Elle invite à parcourir le pays et à découvrir ses paysages.

En plus de celle qui illustre l’Archipel-de-Mingan, on en retrouve à l’image du parc national des Monts-Torngat, du parc national et réserve de parc national Kluane et du parc national des Prairies. Quelque 7 000 exemplaires de chacune des pièces sont mis en vente au coût de 279,95 $.