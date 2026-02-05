Finale de la Ligue Senior AA : l’heure de la revanche ou de la défense

Le dernier épisode de la saison 2025-2026 de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord est sur le point de commencer. Pour la grande finale 2 de 3 du Circuit CFM, on retrouvera les équipes qui ont terminé aux troisième et quatrième rangs.

Ils sont certes peu nombreux à penser que les Basques Groupe Olivier (4e) et les Pionniers CFL se seraient retrouvés au dernier tour éliminatoire.

C’est ce qu’ont laissé entendre les hommes de hockey qui dirigent les deux clubs, Érick Miousse pour Sept-Îles et Yan Côté pour Baie-Comeau. Les deux croyaient aux chances de leur formation respective.

Revanche vs Défense

Cette finale, l’entraîneur des Basques la voit comme une revanche pour leurs rivaux et pour eux, la défense de leur titre.

« On est conscient qu’on est l’équipe à battre et on l’assume », dit-il.

Cette conquête d’il y a près d’un an a été acquise en deux matchs, une dernière rencontre à Sept-Îles qui s’étaient terminée en prolongation, sur un but gagnant, en désavantage numérique, de Mathieu Asselin.

« Il y aura une motivation extrême des deux bords », avance Érick Miousse, au sujet de la finale qui s’amorce samedi à Baie-Comeau.

Les négligés

Dans le camp des Pionniers, son entraîneur-chef met la pression sur ses rivaux.

« Sept-Îles a eu une belle fin de saison et une bonne première série. On peut considérer que c’est nous les négligés », a laissé entendre Yan Côté.

Il soutient que ce sera une série axée sur la vitesse et la robustesse. L’indiscipline va coûter cher, selon lui.

« Nos gars sont focalisés. C’est la Coupe ou rien ! »

À la tâche

En ouverture de saison 2025-2026, le 18 octobre, la formation septilienne s’était fait remettre la monnaie de la pièce par un revers de 5-1, quelques mois après le titre des séries.

« On s’est fait c… une volée », a lancé le coach des Basques, qui était absent pour ce match.

À Sept-Îles, le 29 novembre, les locaux ont perdu en prolongation.

Il s’agit de deux bonnes équipes, selon les propos d’Érick Miousse.

« Les deux méritent d’être là. Ça va être une série enlevante », a-t-il mentionné en entrevue.

Selon le coach des Basques, il serait surprenant de voir de gros écarts au pointage pour la finale, « à moins de débandade au niveau de la discipline ».

« Ça va être axé sur la vitesse. Eux, ils ont une grande glace. On veut exploiter ça. L’objectif est d’aller chercher le premier match pour avoir le momentum », a-t-il indiqué.

Autant Érick Miousse qu’Yvan Côté ont parlé de la tenue des gardiens de but comme élément qui pourrait faire la différence.

Du côté de Yan Côté, l’équipe qui se rapprochera des 60 minutes de jeu et qui va gérer les émotions va sortir avec la victoire.

Sa troupe, qui bénéficie de l’avantage de la glace, avec le premier affrontement à Baie-Comeau samedi, doit aller chercher cette rencontre.

« Un match à la fois, mais le premier va dicter l’allure de la série », a dit l’entraîneur des Pionniers. Il s’attend d’avoir son effectif régulier. Keven Charest, qui s’est fait passer le K.O. lors du dernier match contre les Gaulois de Port-Cartier, a annoncé qu’il sera de retour pour la finale.

Finale 2 de 3 — Sept-Îles vs Baie-Comeau

Horaire de la série

Match #1 – 7 février, 19 h 30, à Baie-Comeau

Match #2 – 13 février, 20 h, à Sept-Îles

Match #3 – 14 février (si nécessaire), 19 h 30, à Baie-Comeau

*Horaire sujet à changement

En saison un contre l’autre

Basques 1 Pionniers 5 (18 octobre, à Baie-Comeau)

Pionniers 4 Basques 3 (Prol.) (29 novembre, à Sept-Îles)

Meilleurs pointeurs en saison

Basques

Maxime Lévesque : 5B-3P = 8 PTS en 6 PJ

Danick Lévesque : 2B-5P = 7 PTS en 5 PJ

Luc Arsenault : 2B-2P = 4 PTS en 5 PJ

Pionniers

William Gagnon : 4B-6P = 10 PTS en 5 PJ

Maxime Thibault : 5B-3P = 8 PTS en 8 PJ

Félix Lefrançois : 3B-5P = 8 PTS en 8 PJ

Olivier St-Louis : 3B-5P = 8 PTS en 8 PJ