Ragueneau : le jeune homme disparu est retrouvé sain et sauf

Par Johannie Gaudreault 7:37 AM - 4 février 2026
Temps de lecture :

Marc-André Desforges a été retrouvé le 4 février. Photo SQ

Marc-André Desforges de Ragueneau, qui était porté disparu depuis le 23 janvier, a été retrouvé sain et sauf.

La Sûreté du Québec l’a annoncé tôt ce matin. Aucun autre détail sur sa disparition n’a été dévoilé, mais ses proches craignaient pour sa sécurité.

Un jeune homme de 21 ans est porté disparu à Ragueneau

