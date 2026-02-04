La SQ et la GRC mènent une frappe contre une organisation reliée aux Hells Angels

Plus de 160 policiers sont à pied d’œuvre mercredi matin au Québec et au Nouveau-Brunswick dans le cadre d’une frappe ciblant une organisation criminelle reliée aux Hells Angels.

Selon la Sûreté du Québec, l’organisation criminelle en question «est active en matière de distribution de cocaïne et de gestion de territoire au profit des Hells Angels des différents chapitres au Québec».

L’Escouade nationale de répression du crime organisé dirige la série de perquisitions en cours mercredi matin. Plusieurs corps policiers municipaux, de même que la Gendarmerie royale du Canada, sont impliqués dans l’opération.

La Sûreté du Québec a fait savoir qu’un bilan de cette opération sera rendu public au cours des prochains jours.

Le corps policier provincial a rappelé que l’Escouade nationale de répression du crime organisé a pour mandat de s’attaquer «spécifiquement aux têtes dirigeantes» du crime organisé.