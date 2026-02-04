Dossier ǀ Le chemin de croix des Nord-Côtiers : Le chantier de la route 138 progresse, malgré tout

Dans les dernières années, le prolongement de la route 138 a connu des avancées avec l’aménagement de nouveaux tronçons.

En 2021, les gouvernements ont annoncé la réalisation de deux tronçons de la route 138. Un investissement de 695 M$ a été nécessaire par le gouvernement du Québec (285 M$), la Société du Plan Nord (225 M$) et le gouvernement du Canada (185 M$).

Selon le ministère des Transports et de la Mobilité durable, le tronçon de 49 kilomètres en construction entre Kegaska et La Romaine a connu de belles avancées cette année. Un fait marquant a été l’installation d’un pont au-dessus de la rivière Washicoutai qui a nécessité une opération de transport complexe.

Le pont a dû être transporté par bateau, puisque le chantier est situé dans un secteur isolé. La structure a été entièrement assemblée au port de Bécancour, avant d’être transportée sur une barge sur une distance de 1 000 kilomètres.

L’autre tronçon qui est en construction est celui entre Tête-à-la-Baleine et La Tabatière. Il s’agit d’une distance de 30 kilomètres.

Les travaux ont commencé au printemps 2024 sur une portion de 5,2 km, à l’ouest de La Tabatière, et se poursuivront jusqu’à l’automne 2026. Ils comprennent notamment du dynamitage, du déblayage et du remblayage, ainsi que la construction de ponceaux. Le pont au-dessus de la rivière du Gros Mécatina, qui fait partie de ce tronçon, sera construit en 2026. Une jetée a été mise en place à l’automne 2025, en prévision de ces travaux. Ce chemin d’accès sera aménagé sur l’eau de façon temporaire, afin de faciliter les interventions.

La réalisation de tels travaux, en région éloignée, représente plusieurs défis techniques, logistiques et administratifs.

Le terrain sur lequel doit être réalisé cet important chantier apporte son lot d’embûches.

« On y trouve une alternance de cuvettes et de collines, de même que de quelques plaines. Ce mélange aléatoire de buttes rocheuses et de dépôts organiques et argileux tout au long du tracé rend la conception plus complexe », explique le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

La suite

Deux autres tronçons sont encore à réaliser pour compléter la route 138 sur la Côte-Nord. Il s’agit entre La Romaine et Tête-à-la-Baleine et entre La Tabatière et Vieux-Fort.

Deux études ont été réalisées pour ces tronçons. L’étude d’opportunité a été terminée à l’hiver 2025. Elle a permis d’identifier les besoins et de déterminer les meilleurs scénarios pour ces tronçons. L’étude économique sur la solution recommandée a quant à elle été finalisée à l’été 2025. Elle a permis d’évaluer et de quantifier les effets économiques potentiels de la réalisation du projet de prolongement de la route 138, autant en phase de construction qu’en phase d’exploitation.

Le financement se fait toujours attendre pour réaliser les deux tronçons restants.

Lors du budget du gouvernement du Québec présenté en mars 2025, les investissements pour le prolongement de la route 138 ont été suspendus du Plan québécois des infrastructures (PQI). Le gouvernement mise plutôt sur un « plan d’interventions » porté par le ministère des Transports et de la Mobilité. Ce scénario fera que le projet sera réalisé plus rapidement et à moindre coût, selon le gouvernement.